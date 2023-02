Universität St. Gallen

Öffentliche Vorlesungen im Frühjahrssemester 2023: Grenzenlos die Welt entdecken

Die HSG lädt alle herzlich zum öffentlichen Programm im Frühjahrssemester 2023 ein. Gäste erleben in den Vorlesungen jene Fächervielfalt, welche die Lehre und Forschung an der HSG prägen: Die Themen reichen von Wirtschaft, Recht, Politik und Informatik über Sprache, Literatur, Geschichte, Kunst, Musik bis hin zu Gesellschaft und Theologie. Besucherinnen und Besucher erfahren ausserdem mehr über die Stadt und Region St.Gallen. Viele Vorlesungen befassen sich mit «Grenzen». Das Semester beginnt am 20. Februar 2023 und läutet zugleich das Programm des Jubiläumsjahres « 125 Jahre HSG» ein.

Die Illustration der Broschüre des öffentlichen Programms gestalteten Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse der Primarschule Rotmonten-Gerhalde: Die Kinder malten Bilder zu Naturwissenschaft, Sport, Informatik, Engeln und der «Ewigen Stadt Rom». Hannes Thalmann fotografierte sie beim Zeichnen ihrer farbenprächtigen Werke.

Prof. Dr. Florian Wettstein, Delegierter des Rektors für das öffentliche Programm

florian.wettstein@unisg.ch

