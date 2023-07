SwissFinTechLadies

Sind Kryptowährungen und Krypto-Assets etwas für Sie?

Bild-Infos

Download

Wir erklären Ihnen alles, was Sie zum Thema Anlage in Kryptowährungen wissen sollten

Kryptowährungen sind immer noch ein Nischenmarkt und bringen einige operative Risiken mit sich. Laut PWC sind Beispiele für operationelle Risiken unautorisierte Transaktionsaktivitäten aufgrund von DAO-Verletzungen oder Hacks, ungenaue oder unvollständige Bücher und Aufzeichnungen, Bestände digitaler Vermögenswerte, die nicht mit Ihrer Depotbank und/oder der jeweiligen Blockchain übereinstimmen.

PWC fordert Sie daher auf, 6 Kernfragen zu berücksichtigen, wenn Sie in Krypto-Assets investieren. Dazu gehören die Due-Diigence-Prüfung in Bezug auf Technologie, Verwahrung und Sicherheit, Marktzugang in Zeiten von Marktturbulenzen, Sicherung von Liquidität und Daten, Vertraulichkeit und Datenschutz sowie Compliance und Steuerfragen. Im Gegensatz zu einer traditionellen Börse mit Sekundärmarkt müssen Sie all diese Aufgaben selbst erledigen.

Eine weitere Frage ist, wie liquide der Markt sein sollte, in den Sie investieren. Liquidität stellt sicher, dass Sie jederzeit mit geringen Spreads zwischen An- und Verkaufspreis kaufen und verkaufen können. Sie hilft auch dabei, einen Marktpreis zu ermitteln, so dass Sie sich nicht so viele Gedanken über die Bewertung machen müssen.

Auf dem Markt für Kryptowährungen und Kryptoanlagen ist das anders. Sie müssen Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung und Ihre eigene Bewertung für die in kryptografischer Form verfügbaren Vermögenswerte vornehmen. Die meisten von ihnen werden mit geringem Volumen gehandelt und haben eine geringe Marktkapitalisierung.

Wenn Sie CoinMarketCap besuchen, können Sie die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen sehen und Sie werden feststellen, dass es sinnvoll ist, sich auf die 10-20 Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung zu konzentrieren, um eine gewisse Liquidität zu haben, wenn Sie Ihre Vermögenswerte verkaufen wollen.

Die Anzahl der weltweit verfügbaren Kryptowährungen (Stand Juli 2023) ist riesig. Laut investing.com waren 9.875 verschiedene Kryptowährungen und Krypto-Assets gelistet. Bitcoin führt die Rangliste als größte virtuelle Währungen nach Marktkapitalisierung an, noch vor Ethereum. Die Marktkapitalisierung der ältesten Kryptowährung liegt derzeit bei 604,0 Mrd. $. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung von Ethereum bei 68,45 Mrd. $ (Stand heute).

Bitcoin ist also etwa das 9-fache des Marktwerts der UBS, was für einen globalen Markt immer noch wenig ist. Und Bitcoin ist nur eine Kryptowährung. Es gibt keine intelligenten Verträge und keine Möglichkeit, sie als Kryptoanlage mit einem Geschäftsmodell zu nutzen. Außerdem sind die Kryptomärkte sehr volatil (abgesehen von stabilen Münzen). Bitcoin zum Beispiel erreichte sein derzeitiges Allzeithoch bei der Marktkapitalisierung am 8. November 2021, als die Marktkapitalisierung des ältesten und wichtigsten Marktkapitalisierung der ältesten und wichtigsten Kryptowährung bei 1.274,8 Milliarden Dollar lag.

Die Marktkapitalisierung von Bitcoin allein machte mehr als 50 Prozent der gesamten Kryptomarktkapitalisierung aus. Jetzt hat sich die Marktkapitalisierung zusammen mit dem Kryptomarkt halbiert. Daher sind Kryptowährungen und Krypto-Assets angesichts ihrer Volatilität nur eine Beimischung zu klassischen Anlagen. Auch das Argument, dass sie ein unkorreliertes Beta zu den traditionellen Kapitalmärkten bieten, hat sich in den letzten zwei Jahren nicht bewahrheitet, da sie sich zusammen mit dem NASDQ INDEX nach unten bewegten.

Einige Anleger haben Kryptowährungen UND CRYPTO-ASSETS genutzt, um sich gegen Bärenmärkte abzusichern. Im aktuellen Bärenmarkt haben Bitcoin und andere Kryptowährungen und -Assets jedoch eine hohe Korrelation zum NASDAQ entwickelt.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies