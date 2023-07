SwissFinTechLadies

UBS arbeitet mit dem Fintech Financial Solutions zusammen

UBS geht eine strategische Partnerschaft mit dem Fintech Numarics ein, um Schweizer KMU bei ihren finanziellen und administrativen Aufgaben zu unterstützen.Um kleine und mittelständische Unternehmen in der Schweiz zu unterstützen, geht UBS eine strategische Partnerschaft mit dem Schweizer Fintech Numarics ein, wie UBS heute mitteilte.

Laut Numarics bietet das Fintech Dienstleistungen für "Micropreneurs", Start-ups und KMU an, darunter die automatische Erstellung von Gehaltsabrechnungen und Dokumentenmanagement, digitalisierte und automatisierte Buchhaltungslösungen sowie KI-generierte Prognosen. UBS Next, die Venture- und Innovationseinheit von UBS, ist ebenfalls als Investor beteiligt, aber Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Kristian Kabashi, CEO und Mitbegründer von Numarics, sagte: "Wir freuen uns, UBS Next als unseren Hauptinvestor in dieser neuen Finanzierungsrunde begrüßen zu dürfen. Ihre finanzielle Expertise und Unterstützung wird es uns ermöglichen, unseren Kundenstamm zu erweitern und unser Geschäft auszubauen. Zusätzlich zu dieser Investition wird unsere Partnerschaft mit UBS es uns ermöglichen, umfassende Finanz- und Verwaltungslösungen anzubieten, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und wachsende Unternehmen in der Schweiz zu unterstützen."

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies