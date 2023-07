SwissFinTechLadies

Was ist Angel Investing?

Wir verraten Ihnen die wichtigsten Informationen über Angel Investing

Alle Unternehmen brauchen Geld. Neugründungen brauchen Geld, um zu starten. Sie brauchen ständige Kapitalspritzen und Zugang zu Bargeld, um weiter zu wachsen. Heutzutage scheint dieser Bedarf praktisch unbegrenzt zu sein. Es geht nicht nur darum, "Geld zu bekommen" und dann ein für alle Mal fertig zu sein.

Sie werden überrascht sein, wie hoch der Finanzbedarf von Unternehmen ist, die jedes Jahr Milliarden von Dollar einnehmen.

Angel Investing findet auf den privaten Märkten statt, so dass es keinen Marktpreis gibt, der auf einer riesigen Menge an Liquidität an der Börse aufbaut. Daher müssen Sie Ihre Bewertung des Unternehmens selbst vornehmen. Angel-Investoren können in Start-ups, Unternehmen in der Frühphase und Wachstumsunternehmen investieren, die noch nicht an den öffentlichen Märkten notiert sind. Sie sind mit einem höheren Risiko behaftet und Sie müssen ihr Geschäftsmodell, ihren Finanzbedarf, die Größe ihres Marktes und die Höhe der Gewinne, die sie erzielen können, genau kennen.

Sie wollen die Roadmap und das Finanzmodell des Unternehmens sehen und eine eigene Bewertung des Unternehmens vornehmen. Dies erfordert ein größeres und ausgefeilteres Instrumentarium als bei einer Investition in den öffentlichen Markt, bei der Sie den Marktpreis erhalten, der sich an der Börse bildet. Es ist auch ratsam, ein ganzes Portfolio von Unternehmen zu haben, in die Sie investieren.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Wenn Sie nur in ein einziges Startup investieren, haben Sie ein Konzentrationsrisiko. Wenn das Startup scheitert, ist Ihr Geld weg... Deshalb bauen kluge Angel-Investoren ein Portfolio von etwa 30 Anlagen auf. Mit 30 Anlagen können Sie vom Portfolioeffekt profitieren und Ihr Risiko drastisch reduzieren. Daher müssen Sie wissen, wie Sie ein Portfolio aufbauen, bei dem sich die Risiken der verschiedenen Startups gegenseitig aufheben, anstatt einen Verbundeffekt zu erzeugen.

Auch bei der Investition in solche Frühphasenunternehmen gibt es verschiedene Phasen, von Pre-Seed mit sehr niedrigen Bewertungen über Seed, Series A, B, C D und Venture Capital bis hin zu Private Equity. Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken über diesen Jargon, wir werden ihn in unserer Schulung ausführlich erläutern.

Wichtig zu wissen ist jedoch, dass Investitionen in jeder Phase bis hin zum Risikokapital zwar riskant sind, aber auch eine risikobereinigte Rendite bieten. Das bedeutet, dass Ihr Einfluss, Ihr Einfluss als strategischer Investor und Ihre Rendite viel höher sind als bei Investitionen an der Börse. Risikokapitalfinanzierung bedeutet auch, die richtigen Startups und Wachstumsunternehmen zu finden und zu verstehen, wie Sie nicht nur ihr finanzieller Treibstoff, sondern auch ihr strategischer Partner sein können.

Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick in das Angel Investing bekommen, wo es stattfindet und was Sie wissen müssen. Lassen Sie uns beim nächsten Mal über die Vor- und Nachteile sprechen.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies