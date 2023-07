SwissFinTechLadies

Organisatorische Effizienz mit KI-Chatbots steigern: Aufbruch in eine neue Ära der organisatorischen Transformation und Produktivität

KI liefert effiziente und anspruchsvolle Arbeit als Unterstützung in vielen Bereichen

Persönliches Intro:

Ich bin führend in den Bereichen digitale Transformation und Innovation und verfüge über umfassende Erfahrung in der Leitung von Innovationsprogrammen für renommierte Unternehmen und Start-ups in der Finanzdienstleistungsbranche. Als Teil der SwissFintechLadies-Community bringe ich außerdem meine einzigartige Perspektive ein, um die Bedürfnisse von Frauen im Fintech-Bereich anzusprechen.

Die Erschließung des Potenzials für Agilität und Innovation ist der heilige Gral für traditionelle Organisationen in der hart umkämpften Landschaft der erstklassigen Finanzdienstleistungen. Als Innovationsführer habe ich die Herausforderungen gesehen, denen sie bei der Skalierung von Transformationsprozessen gegenüberstehen. Deshalb erkunden Führungskräfte jetzt eifrig neue Wege, um den Fortschritt zu beschleunigen.

In dieser Ära des technologischen Fortschritts schlagen KI-Experten eine bahnbrechende Lösung vor: die Nutzung der Leistungsfähigkeit von KI-Chatbots unter Einbeziehung der bewährten Prinzipien der Change Theory, der Nudge Theory und des Thinking Fast & Slow. Diese dynamische Kombination hat das Potenzial, die Effizienzbemühungen zu revolutionieren und die Lernfähigkeit von Unternehmen wie nie zuvor zu beflügeln. Gerade Frauen, die sich in der Existenzgründung eines Unternehmens befinden, können davon enorm profitieren.

Das Ineffizienz-Rätsel

Organisatorische Ineffizienz ist ein komplexes Problem, das häufig durch einen Mangel an optimierter Kommunikation, fragmentierte Prozesse in verschiedenen Unternehmensbereichen, falsch ausgerichtete Anreize und einen begrenzten Zugang zu rechtzeitigen und relevanten Informationen entsteht.

Leider treffen diese Ineffizienzen gerade Frauen oft am härtesten, da sie von wichtigen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen sind, die in der Regel auf informelle Weise ablaufen. Diese Hindernisse behindern nicht nur die Gleichberechtigung innerhalb von Organisationen, sondern auch die Skalierbarkeit von Transformationsinitiativen und bremsen den Fortschritt.

KI-gestützte Lösung der Zukunft

Diese intelligenten "virtuellen Assistenten" sind rund um die Uhr verfügbar und bieten den Mitarbeitern sofortigen Zugang zu unvoreingenommenen Informationen, Beratung und Unterstützung. Indem sie sich die Prinzipien der Nudge-Theorie zunutze machen, die besagt, dass subtile Vorschläge die Entscheidungsfindung beeinflussen können, können Unternehmen Interventionen entwickeln, die positive Verhaltensänderungen auf allen Ebenen des Unternehmens fördern. Das schließt auch die Integration von Frauen in Führungsebenen ein.

Nutzung von Thinking Fast & Slow

Die Einbeziehung der Prinzipien des schnellen und langsamen Denkens, wie sie der Psychologe Daniel Kahneman vorgeschlagen hat, erhöht die Effektivität von KI-Chatbots bei der Förderung organisatorischer Veränderungen noch weiter. Schnelles Denken bezieht sich auf unseren intuitiven, automatischen Entscheidungsfindungsprozess, während langsames Denken für unser überlegtes und analytisches Denken steht.

Wir neigen dazu, uns zu sehr auf unser intuitives und oft voreingenommenes Denken zu verlassen, um mentale Abkürzungen zu schaffen, die zu irrationalen Entscheidungen führen können. Durch das Verständnis dieser kognitiven Prozesse kann der KI-Chatbot seine Stupser so zuschneiden, dass er verschiedene Perspektiven fördert, Bestätigungsfehler in Frage stellt, Entscheidungsrahmen für Investitionsentscheidungen durchsetzt, Nachhaltigkeitsaspekte fördert, um bestimmte Agenden voranzutreiben, und Überlegungen zu negativen Folgen wie Kurzsichtigkeit anregt und vieles mehr.

Maßgeschneiderte Interventionen und Rollout

Der KI-Chatbot kann mit den Erkenntnissen aus der kontinuierlichen Feedbackschleife personalisierte Anstöße und Interventionen geben, um die Effizienz auf individueller und Teamebene zu steigern. Indem er die einzigartigen Eigenschaften und Denkweisen der Mitarbeiter berücksichtigt, kann der Chatbot gezielte Vorschläge, Erinnerungen und Aufforderungen liefern, die eine bessere Entscheidungsfindung fördern, Prozesse rationalisieren und Arbeitsabläufe optimieren. Außerdem kann er dafür sorgen, dass die Maßnahmen im gesamten Unternehmen nahtlos und einheitlich umgesetzt werden können.

Die Lücke beachten

KI-Chatbots zur Entscheidungsunterstützung sind mit Risiken verbunden. Dazu gehören die Abhängigkeit von unvollständigen oder ungenauen Informationen, die in das System eingespeist wurden, ein mögliches übermäßiges Vertrauen ohne menschliches Urteilsvermögen sowie Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Voreingenommenheit. Unternehmen müssen proaktive Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken durch robuste Datenschutzprotokolle, laufende Überwachung und die Abmilderung von Verzerrungen zu bewältigen, um die Zuverlässigkeit und Integrität des Entscheidungsunterstützungsprozesses zu gewährleisten.

Fazit

Angesichts der Ineffizienzen in Unternehmen kann der Einsatz von KI-Chatbots ein entscheidender Faktor sein. Durch die Nutzung der Prinzipien der Veränderungstheorie, der Nudge-Theorie und der Erkenntnisse aus Thinking Fast & Slow können Unternehmen ihre Prozesse effizienter gestalten, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung fördern und einen nachhaltigen Wandel vorantreiben.

Die Fähigkeit des KI-Chatbots, kontinuierliche Unterstützung, personalisierte Interventionen und eine 24/7-Feedback-Schleife zu bieten, macht ihn zu einem unschätzbaren Werkzeug im Streben nach organisatorischem Wandel. Mit dieser innovativen Lösung können Unternehmen die Herausforderungen der Skalierbarkeit überwinden und ihr volles Potenzial ausschöpfen. Auch auf dem Weg zur letztendlichen Umsetzung der gleichberechtigten Rollen von Frauen in Unternehmen ist das ein entscheidender Vorteil.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies