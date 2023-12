Panini Verlags GmbH

FIFA und Panini setzen historische Partnerschaft fort, um Fußballfans aller Generationen zu inspirieren

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire)

Panini ist weiterhin exklusiver FIFA-Partner für offizielle Sticker, Trading Cards und digitale Sammlerstücke

Moderne Neugestaltung der Panini-Lizenzprodukte und innovative digitale Angebote für neue Fangruppen

Weltweites Angebot neuer Kollektionen in den kommenden Monaten

Die FIFA und Panini setzen ihre mehr als 50-jährige Partnerschaft fort, die seit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Mexiko 1970™ Generationen von Fußballfans begeistert.

Kraft des neuen Vertrags bleibt Panini der exklusive FIFA-Partner für offizielle Sticker, Trading Cards und digitale Sammlerstücke, u. a. für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™, die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2030™, die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ und weitere Wettbewerbe und Veranstaltungen der FIFA.

Die Vertragsverlängerung ist ein Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Organisationen. Paninis traditionelle Kollektionen werden modernisiert, indem für die heutige Fangemeinschaft innovative digitale Produkte hinzugefügt werden und die traditionellen Sammler und Fans aus den letzten 50 Jahren seit der ersten Kollektion für die WM 1970 in Mexiko in den Genuss des bewährten Angebots kommen.

FIFA-Handelsdirektor Romy Gai erklärte:

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der historischen Partnerschaft mit Panini. Sie ist Ausdruck unseres gemeinsamen Engagements für ein noch besseres Fanerlebnis, für unsere Innovationsfreudigkeit und für die Stärkung der Bande zwischen den Generationen und den Fangemeinschaften."

„Auf der Grundlage unserer mehr als 50-jährigen Partnerschaft begeben wir uns auf eine neue und innovative Reise, um Fußballfans weltweit zu inspirieren, zu beteiligen und zu vereinen und so dafür zu sorgen, dass der Fußball auch in den nächsten Jahren die Herzen der Fans berührt."

Elisabetta Mussini, Lizenzdirektorin bei Panini, merkte an:

„Wir sind wirklich stolz auf die Fortsetzung und Ausdehnung der Partnerschaft mit der FIFA. Dieser Vertrag zeigt unser großes Engagement für Sammler und Fußballfans im Allgemeinen. Wir werden weiterhin alles daransetzen, ihnen einzigartige Produkte und Erlebnisse zu bieten."

„In den letzten 50 Jahren hat sich viel verändert, aber die Begeisterung der Fußballfans und der Wunsch, diese mit Gleichgesinnten aus aller Welt zu teilen, ist geblieben. Dank dem gemeinsamen Engagement der FIFA und Panini werden sich die Fans wie nie zuvor einbringen können."

Mehr Informationen und alles Wissenswerte zu den neuen Kollektionen sind auf www.paninigroup.com zu finden.