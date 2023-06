TXOne Networks

Cybersicherheitsexperte TXOne Networks gewinnt mit seinem OT-Zero-Trust-Konzept den SC Award Europe 2023 als „Newcomer des Jahres"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

London (UK) / Eindhoven (Niederlande) (ots)

Industriekunden können kritische Infrastrukturen in der Produktion mit dem preisgekrönten OT-Zero-Trust-Ansatz von TXOne Networks absichern

TXOne Networks, ein führender Anbieter von industriellen Cybersicherheitslösungen, freut sich über den Gewinn einer der renommierten SC Awards Europe 2023, die vom führenden Cybersecurity-Verlag SC Media vergeben werden. Die SC Awards Europe würdigen und belohnen Produkte und Dienstleistungen, die sich gegen drohende Bedrohungen und Cybersicherheitsangriffe behaupten, sich von der Masse abheben und die Erwartungen der Kunden übertreffen. TXOne wurde für sein innovatives OT-Zero-Trust-Konzept in der Kategorie "Newcomer des Jahres" ausgezeichnet. Da sich immer mehr Menschen der Bedeutung von Cybersicherheit im OT (Operational Technology) -Bereich bewusst sind, besteht die Herausforderung für Unternehmen darin, diesen Schutz sicherzustellen, ohne den täglichen Produktionsbetrieb zu beeinträchtigen. TXOne trägt dieser Nachfrage Rechnung und begleitet und unterstützt Unternehmen bei der Absicherung ihrer OT-Netzwerke.

"Die Quantität und Qualität der Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen nimmt weiter zu, und die Cyberabwehr muss damit Schritt halten. TXOne hat erneut bewiesen, dass wir die umfassenden OT-nativen Lösungen anbieten, die dafür erforderlich sind. Wir sind sehr glücklich über die diesjährige Auszeichnung als Newcomer des Jahres, aber noch mehr freut uns, dass wir nach den erfolgreichen Platzierungen im letzten Jahr erneut gewonnen haben und uns damit weiter als einer der Top-Player im Bereich OT-Cybersicherheit etablieren konnten.“, so Dr. Terence Liu, CEO von TXOne Networks. Er fährt fort: "Mit unserem OT-Zero-Trust-Ansatz, der speziell auf Industrieunternehmen zugeschnitten ist, schützt TXOne den Produktionsbetrieb und die Geschäftsabläufe und hält sie auch im Falle eines möglichen Cybervorfalls am Laufen."

Das OT-Zero-Trust-Konzept

TXOne vertritt die Ansicht, dass auch Altsysteme (Legacy Systems) für die Aufrechterhaltung des Produktionsbetriebs entscheidend sind. In diesem Fall sind alle Produktionssysteme des Unternehmens so konzipiert, dass sie vor allem den speziellen Anforderungen der OT gerecht werden: mit minimalen Systemanforderungen, um in OT-Umgebungen zu passen, in denen die meiste Rechenleistung für die Aufrechterhaltung des Produktionsbetriebs und nicht für die Cybersicherheit reserviert ist. Getreu dem Motto "Never trust - always verify" legt TXOne mit seiner OT-Zero-Trust-Methodik einen umfassenden Sicherheitsrahmen fest, in dem jedes Produktionsgerät, während seines gesamten Lebenszyklus durch mindestens eine Sicherheitsmaßnahme geschützt wird. Zu diesen Maßnahmen gehören rigorose Inspektionen vor der Inbetriebnahme, Endgeräteschutz und eine robuste Netzwerkabwehr.

Mit diesem OT-Zero-Trust-Konzept im Hinterkopf bietet TXOne Komplettlösungen an, die die Sicherheit in der Lieferkette, Anti-Malware für Endgeräte und Schutz für industrielle Netzwerke umfassen. Das Unternehmen ist bestrebt, kritische Produktionsanlagen - sowohl moderne als auch ältere - in verschiedensten Branchen während ihres gesamten Lebenszyklus mit mehrschichtigen Maßnahmen gegen Cyberangriffe zu schützen. Folgen Sie TXOne Networks auf unserem Blog, Twitter und LinkedIn.

Über TXOne Networks

TXOne Networks bietet Cybersicherheits-Lösungen, die mithilfe der OT Zero Trust-Methode die Zuverlässigkeit und Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen und OT-basierten Produktionsumgebungen gewährleisten. TXOne Networks arbeitet sowohl mit führenden Produktionsunternehmen als auch mit Betreibern kritischer Infrastrukturen zusammen, um praktische, betriebsfreundliche Ansätze für die Cyberabwehr zu entwickeln. TXOne Networks bietet dank seiner Defense-in-Depth-Methode sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Produkte zur Absicherung von OT-Netzwerken und betriebskritischen Endgeräten in Echtzeit. www.txone.com