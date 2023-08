Business Talent Group

Inmitten unsicherer Wirtschaftslage führt Finanzkompetenz die Liste der gefragtesten Qualifikationen für 2023 an

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Der 6. jährliche Skills Index der Business Talent Group zeigt, dass ein erheblicher Qualifikationsbedarf in Bezug aufs Finanzwesen, für Initiativen operativer Spitzenleistung im Allgemeinen und für den Einsatz von KI besteht.

Die Business Talent Group (BTG), ein Unternehmen von Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) und der führende Talentmarkt für unabhängige Unternehmensberater, Interim-Führungskräfte, Fachleute und Projektmanager, hat heute ihren sechsten jährlichen Skills Index veröffentlicht, der die gefragtesten und am schnellsten wachsenden Qualifikationen aufzeigt, die von globalen Unternehmen genutzt werden, um in Zeiten anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit und schnell aufkommender Technologien Wachstumschancen zu ergreifen.

Mehr als drei Viertel der Arbeitgeber (77 %) haben Schwierigkeiten, qualifizierte Talente zu finden, und der Kampf, organisatorische Lücken zu füllen, hat erhebliche finanzielle Auswirkungen - 50 % der CEOs und CFOs erwarten, dass ihre Unternehmen mit ihren derzeitigen Talentmodellen Schwierigkeiten haben werden, die Kundennachfrage zu befriedigen. Dies hat den Weg für innovative Lösungen, wie z. B. hochwertige unabhängige Talentmärkte geebnet, die dazu beitragen können, Unternehmen mit den Fähigkeiten und Talenten auszustatten, die sie jetzt und in Zukunft für ihren Erfolg benötigen.

„Die fachlichen Qualifikationen entwickeln sich in rasantem Tempo und können sich stark auf die Fähigkeit eines Unternehmens auswirken, wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben," so Sandra Pinnavaia, EVP, Chief Knowledge & Innovation Officer der Business Talent Group. „Unternehmen arbeiten derzeit daran, mit dem Tempo des technologischen und innovativen Wandels Schritt zu halten, während sie gleichzeitig mit einem sich verändernden Arbeitsmarkt und wirtschaftlicher Unsicherheit zurechtkommen müssen. Diese gleichermaßen wichtigen und doch konkurrierenden Prioritäten erfordern ein breites Spektrum an Qualifikationen - und die Führungskräfte von heute müssen bei der Beschaffung dieser Qualifikationen Kreativität und Flexibilität an den Tag legen."

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus dem Skills 2023 Index gehören:

Anhaltende Nachfrage nach Finanzkompetenz Es besteht eine anhaltende Nachfrage nach Finanzfachleuten auf Abruf - wobei Finanzkontrolle, Buchhaltung und Rechnungsprüfung die am häufigsten nachgefragten Qualifikationen sind, dicht gefolgt von Finanzplanung, -analyse und -modellierung (Platz 3), wobei die Zahl der Anfragen nach Interim-Finanzleitern um 71 % gestiegen ist.

Es besteht eine anhaltende Nachfrage nach Finanzfachleuten auf Abruf - wobei Finanzkontrolle, Buchhaltung und Rechnungsprüfung die am häufigsten nachgefragten Qualifikationen sind, dicht gefolgt von Finanzplanung, -analyse und -modellierung (Platz 3), wobei die Zahl der Anfragen nach Interim-Finanzleitern um 71 % gestiegen ist. KI und immer mehr Daten und Technologien Die Auswirkungen neuer Technologien stehen bei Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Unternehmen suchen nach Talenten, die in den Bereichen Technologie und Systemimplementierung (Platz 6) sowie KI, maschinelles Lernen und Datenwissenschaft qualifiziert sind — die Nachfrage ist jeweils um 100 % gestiegen.

Die Auswirkungen neuer Technologien stehen bei Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Unternehmen suchen nach Talenten, die in den Bereichen Technologie und Systemimplementierung (Platz 6) sowie KI, maschinelles Lernen und Datenwissenschaft qualifiziert sind — die Nachfrage ist jeweils um 100 % gestiegen. Das Streben nach operativen Spitzenleistungen Unternehmen sind bestrebt, ihre Verfahren zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern, indem sie auf die Hilfe von Talenten auf Abruf zurückgreifen, die in den Bereichen Organisationsdesign und Personalplanung (Platz 5), operative Spitzenleistung (Platz 9), Lieferkette (Platz 10) und organisatorische Umgestaltung (Platz 13) ausgebildet sind.

Zu den 10 am stärksten nachgefragten Qualifikationen im Jahr 2023 gehören: 1. Finanzkontrolle, Buchhaltung und Revision 2. Projektleitung 3. Finanzplanung, Analyse und Modellierung 4. Wachstumsstrategie 5. Organisatorische Planung und Personalplanung 6. Implementierung von Technologie und Systemen 7. Marktzugang und Marktwert 8. Strategische Planung 9. Operative Spitzenleistung 10. Lieferkette

Zu den 10 am schnellsten wachsenden Qualifikationen für 2023 gehören: 1. Lean/Six Sigma/Total Quality Management +300 % 2. Veräußerungen und Ausgliederungen +200 % 3. Program Management Office (PMO) +156 % 4. Produktionsstrategie +150 % 5. Risikomanagement +150 % 6. Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen +100 % 7. Datenwissenschaft +100 % 8. Sanierung und Umstrukturierung +100 % 9. Fiskus +100 % 10. Channel Management +100 %

Informationen zu der Studie

Der Skills Index ist eine jährliche Untersuchung geschützter Daten zu Tausenden von Projekten auf Abruf - von großen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu Private Equity-Firmen und weltweiten gemeinnützigen Organisationen. Der BTG-Bericht informiert Führungskräfte über die wichtigsten Nachfragebereiche im Jahr 2023. Dazu gehören Talente, die Kunden dabei helfen, dringende Finanzerfordernisse zu erfüllen, Abläufe umzugestalten, um die Effizienz zu steigern, neue Technologien nahtlos zu übernehmen und intelligente Wetten auf Wachstum zu platzieren.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick &Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und Talentlösungen auf Abruf, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratungserfordernissen deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdiger Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln. Dabei bündeln wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Executive Search, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisation und Team-Akzeleration, Kulturgestaltung und unabhängige bedarfsorientierte Talentlösungen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern - One leadership team at a time.® www.heidrick.com

Informationen zu BTG

Die Business Talent Group (BTG) ist der führende Talentmarkt, der unabhängige Managementberater, Fachexperten, Projektmanager und Interimsleiter mit den weltweit besten Unternehmen verbindet. BTG bietet genau das richtige Talent, das auf Abruf benötigt wird - Remote oder vor Ort, Teilzeit oder Vollzeit, Einzelpersonen oder Teams - überall auf der Welt. Deshalb bauen mehr als 50 % der F100 und Hunderte anderer führender Unternehmen auf BTG, wenn es darum geht, Talente auszuwählen, gründlich zu prüfen und zu vermitteln, die Wachstum, Innovation und Leistungssteigerung fördern. BTG ist ein Unternehmen von Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII). businesstalentgroup.com

mcoughlin@heidrick. com