TREUHAND|SUISSE

EXPERTsuisse, SVIT Schweiz, SwissAccounting und TREUHAND|SUISSE gründen Allianz zur Geldwäschereibekämpfung

Bern (ots)

Angesichts der bevorstehenden Verschärfung der geldwäschereirechtlichen Pflichten gehen EXPERTsuisse, SVIT Schweiz, SwissAccounting und TREUHAND|SUISSE einen gemeinsamen Weg. Die Verbände wollen ihren Mitgliedern eine effiziente, praxisnahe und rechtssichere Umsetzung der neuen Vorgaben ermöglichen.

Im Hinblick auf die bevorstehende Einführung des Bundesgesetzes über die Transparenz juristischer Personen (TJPG) sowie des revidierten Geldwäschereigesetzes (GwG) bringen die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen für zahlreiche Mitglieder der beteiligten Verbände bedeutende zusätzliche Pflichten mit sich - insbesondere im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

Zu den zentralen Anpassungen gehört insbesondere, dass neu unter das GwG fallende Beraterinnen und Berater künftig verpflichtet sind, sich einer Selbstregulierungsorganisation (SRO) anzuschliessen. Damit unterstehen sie formell der geldwäschereirechtlichen Aufsicht und haben die entsprechenden Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten einzuhalten. Mit der Inkraftsetzung der Gesetze sowie der dazugehörigen Verordnungen durch den Bundesrat wird bereits Mitte 2026 beziehungsweise in der zweiten Jahreshälfte gerechnet.

Die strategische Allianz verfolgt das Ziel, in einem ersten Schritt die bestehenden und derzeit in Überarbeitung befindlichen Regelwerke der SRO-TREUHAND|SUISSE konstruktiv zu begleiten und zu unterstützen. Damit soll gewährleistet werden, dass angeschlossene Finanzintermediäre sowie neu dem GwG unterstellte Beraterinnen und Berater ihre gesetzlichen Pflichten ab Inkrafttreten effizient und rechtskonform über die SRO-TREUHAND|SUISSE erfüllen können. Entsprechend werden die beteiligten Verbände ihre Mitglieder frühzeitig und koordiniert über die bevorstehenden Änderungen informieren und sie bei der Umsetzung der neuen geldwäschereirechtlichen Vorgaben gezielt unterstützen.

Parallel dazu haben sich die vier Verbände im Rahmen einer Absichtserklärung auf ein weitergehendes strategisches Vorhaben verständigt: die Vorbereitung der Gründung einer eigenständigen, unabhängigen und starken SRO für die Bereiche Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Immobilienwirtschaft sowie Rechnungslegung und Controlling. Die neue Organisation soll per Mitte 2027 ihre Tätigkeit aufnehmen.

Mit dieser Initiative bündeln die Verbände ihr branchenspezifisches Know-how und schaffen die Grundlage für eine effiziente, praxisnahe und mitgliederfreundliche Aufsichtslösung. Gleichzeitig leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Integrität des Schweizer Finanzplatzes und zur langfristigen Sicherung der Reputation der beteiligten Berufsstände. Die bestehende SRO-TREUHAND|SUISSE soll in die neue Organisation überführt werden.