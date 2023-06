Neue Job Matching Plattform von TREUHAND|SUISSE / Eine Chance für KMU Treuhand-Talente und Arbeitgebende finden sich nun leichter - dank Job-Matching

TREUHAND|SUISSE

Mit der neuen Plattform TREUHAND|JOB-MATCHING unterstützt der Schweizerische Treuhänderverband TREUHAND|SUISSE Stellensuchende und Arbeitgebende in der Treuhandbranche bei der Suche nach dem perfekten Berufspartner.

Die Treuhandbranche bietet für zahlenaffine, kontaktfreudige Organisationstalente enorm viele Karrieremöglichkeiten. Entsprechend vielseitig sind die Stelleninserate. Das TREUHAND|JOB-MATCHING von TREUHAND|SUISSE soll keine weitere Stellenbörse sein, sondern Stellensuchende und Arbeitgebende mit einem ausgeklügelten Algorithmus, einer "Matching-Funktion", zusammenbringen. Vereinfacht ausgedrückt ist das TREUHAND|JOB-MATCHING eine Matching Plattform auf Basis bestimmter Kriterien wie beispielsweise Parship. Einzigartig in der Treuhandbranche!

Welche Vorteile hat das TREUHAND|JOB-MATCHING?

Mit dem TREUHAND|JOB-MATCHING sparen sowohl Stellensuchende wie auch Arbeitgebende in erster Linie Zeit. Denn dank der speziell für Treuhandbedürfnisse entwickelte Matchinglogik, finden talentierte Jobsuchende rasch und unkompliziert eine passende Stelle und Treuhandfirmen finden ihre neuen Mitarbeitenden durch automatische generierte Vorschläge. In wenigen Schritten können potenzielle Bewerber:innen wie auch Unternehmen auf der Job-Matching Plattform ihr Profil anlegen und personalisiert veröffentlichen. Sobald es einen "Match" gibt, werden sie automatisch per E-Mail informiert. Die offenen Stellen sind zudem, wie in einem herkömmlichen Jobportal, auch ohne Registrierung ersichtlich, was Stellensuchenden erlaubt durch das vielseitige Angebot zu stöbern. Und das Beste daran: für Stellesuchende und Mitglieder von TREUHAND|SUISSE ist dieser Service kostenlos.

Wo finde ich das TREUHAND|JOB-MATCHING?

Ab sofort können Stellensuchende und Unternehmen unter www.treuhand-talente.ch Ihr Profil erstellen und schon bald mit den ersten Treffern rechnen.