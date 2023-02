Universität St. Gallen

Roboter im Detailhandel: Der Weg zur Mitarbeiterakzeptanz

Wo liegt der Fisch, in welchem Regal steht die Milch? Und kann ich das Zahlen gerade selbst übernehmen? Wer in einem Laden einkauft, kann sich künftig auch mithilfe eines freundlichen Roboters am Eingang schnell orientieren.

Humanoide Roboter bieten im Detailhandel viele Möglichkeiten. Dies aber nur, wenn die Mitarbeitenden des Ladens sie akzeptieren. Wie Mensch und Roboter im Detailhandel gut miteinander arbeiten können, hat das Forschungszentrum für Handelsmanagement (IRM-HSG) an der Universität St.Gallen in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Unity, der Migros ZH Fachmärkte, Valora und Swisslog untersucht. Das Ergebnis des von Innosuisse unterstützten Projekts ist der sogenannte «Robot-Readyness-Index». Dieser unterstützt Führungskräfte im Detailhandel bei der mitarbeiterorientierten Einführung von Robotiklösungen.

www.robot-readiness.com/

