HAS Healthcare Advanced Synthesis SA erwirbt Cerbios-Pharma SA und schafft damit eine führende internationale Gruppe im CDMO-Sektor, unterstützt von 65 Equity Partners

Biasca, Schweiz, 31. März 2025 (ots/PRNewswire)

Diese bedeutende Akquisition im Tessin wird es den beiden Unternehmen ermöglichen, ihre Kräfte in den Bereichen Produktion, chemisches und biologisches Fachwissen, Know-how und technologische Fähigkeiten zu bündeln, neue Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen und die Geschäftsentwicklung voranzutreiben, um sich als internationaler Qualitätsführer in der CDMO-Branche (Contract Development and Manufacturing Organization) zu etablieren.

65 Equity Partners unterstützt Fusionen, indem wir mit diesen Familienunternehmen und Unternehmern in diesem Übernahme- und Fusionsprozess zusammenarbeiten, um langfristiges Unternehmenswachstum und Innovation zu fördern.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen und steuerlichen Genehmigungen.

HAS Healthcare Advanced Synthesis SA („HAS"), ein führender internationaler Entwickler und Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) und Krebsmedikamenten, gibt heute die geplante Übernahme von Cerbios-Pharma SA („Cerbios") bekannt, einem weltweit anerkannten Hersteller von chemischen und biologischen APIs, unter anderem im schnell wachsenden Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs). Beide Unternehmen sind in der Schweiz ansässig und verkaufen weltweit.

Die Übernahme wird von 65 Equity Partners unterstützt, einer globalen Investmentgesellschaft, die sich der Unterstützung von Familienunternehmen, Gründern und Unternehmern verschrieben hat. Im Rahmen der Transaktion wird 65 Equity Partners ein Anteilseigner von ca. 40 % neben der Familie Braglia, welche die Mehrheit der Anteile behält.

Durch den Zusammenschluss von HAS und Cerbios entsteht ein hochgradig komplementäres und integriertes führendes Unternehmen im Bereich der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO). Gemeinsam bringen die beiden Unternehmen umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Produktion, Chemie und Biologie, technische Spitzenleistungen und ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen ein, um den sich wandelnden Anforderungen der globalen Pharmaindustrie gerecht zu werden.

Mit der strategischen Unterstützung von 65 Equity Partners ist die neue Gruppe in einer einzigartigen Position, um in einer Branche zu wachsen, die von starkem strukturellem Rückenwind profitiert. Dazu gehören die steigende Nachfrage nach komplexen Therapien und die kontinuierliche Innovation in der Arzneimittelentwicklung in den Bereichen Onkologie, Neurologie, Endokrinologie, Dermatologie, seltene Krankheiten, Magen-Darm-Trakt und anderen wichtigen Therapiegebieten.

Wichtig ist, dass HAS und Cerbios weiterhin von der starken Unternehmenskultur und den Werten des Familienbesitzes geleitet werden, die beide Unternehmen seit langem auszeichnen, wobei das Engagement für die Tessiner Region weiterhin im Mittelpunkt steht.

Die Übernahme stellt einen entscheidenden Moment für das Wachstum von HAS sowie Cerbios dar und spiegelt die kontinuierlichen Investitionen wider, die zur Gewährleistung von Spitzenleistungen und technologischer Entwicklung getätigt wurden.

„Wir freuen uns über diese Transaktion, die einen wichtigen Meilenstein in unserer globalen Expansionsstrategie darstellt. Durch die Zusammenführung sich ergänzender Kompetenzen und Ressourcen sind wir zuversichtlich, dass wir unserer Kundschaft innovative, personalisierte und qualitativ hochwertige Lösungen anbieten können sowie damit unsere Fähigkeit, die Anforderungen des Marktes zu erfüllen, weiter verbessern. Gemeinsam sind wir bereit, neue Meilensteine zu erreichen sowie unsere Position als Marktführer zu stärken, indem wir nach Spitzenleistungen und Innovationen in unserer Branche streben. Diese Transaktion ist für das Tessin von zentraler Bedeutung, da sie den Ruf der chemisch-pharmazeutischen Industrie der Region auf internationaler Ebene stärkt. Wir freuen uns, 65 Equity Partners als strategische Partner willkommen zu heißen und eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Vision für die vergrößerte Gruppe zu verwirklichen", erläutert Riccardo Braglia, Geschäftsführer von 3B Future Holding SA und Verwaltungsratsmitglied von HAS Healthcare Advanced Synthesis SA.

„Wir freuen uns, mit der Familie Braglia zusammenzuarbeiten, um zwei sich hervorragend ergänzende Unternehmen zusammenzubringen, die vertrauenswürdige Partner für einige der weltweit angesehensten Pharmaunternehmen sind. Diese Branche profitiert weiterhin von starken strukturellen Wachstumsfaktoren, einschließlich demografischer Trends, wissenschaftlicher Durchbrüche und einer steigenden Nachfrage nach neuartigen Therapien, was sie langfristig sowohl attraktiv als auch widerstandsfähig macht", kommentiert Pascal Heberling, Partner und Co-Head of Europe, 65 Equity Partners.

„Es handelt sich um eine seit langem geplante Transaktion zur Schaffung eines international bedeutenden chemisch-pharmazeutischen Zentrums im Tessin. Mit den differenzierten Pipelines und Kundschaft beider Unternehmen werden wir gemeinsam neue Meilensteine erreichen und die Qualität der unserer Kundschaft angebotenen Dienstleistungen weiter verbessern. Dieses gemeinsame Engagement stärkt nicht nur unsere Marktposition, sondern ist auch Ausdruck des Engagements beider Unternehmen für das Innovationsprojekt. Wir bringen auch über 400 Beschäftigte zusammen, die das Herzstück dieses neuen Unternehmens bilden werden. Wir sind zutiefst dankbar für ihren Beitrag und ihr Engagement und blicken mit Zuversicht in die Zukunft, um gemeinsam weiter zu wachsen und innovativ zu sein", erklärt Waldo Mossi, Geschäftsführer von HAS Healthcare Advanced Synthesis SA.

„Wir sind stolz darauf, der HAS Healthcare Advanced Synthesis SA beizutreten und einen wichtigen Beitrag zur Stärke und zum Wachstum der neuen Gruppe zu leisten. HAS ist der ideale Partner, um unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Angebotspalette und den Wert, den wir unserer Kundschaft bieten, zu erweitern", ergänzt Christian Suà, Geschäftsführer von Cerbios-Pharma SA.

Die Investition von 65 Equity Partners in HAS steht im Einklang mit der Strategie des Fonds, hochwertige Gründer-, Unternehmer- und Familienunternehmen zu unterstützen, die über eine starke Wachstumsdynamik und ausgeprägte technische Fähigkeiten verfügen. Der langfristige, partnerschaftliche Ansatz und die Vision des Unternehmens ermöglichen es Gründern und Familien, ihr Unternehmen zu vergrößern sowie gleichzeitig ihre Eigentumsrechte und Kernwerte zu bewahren. Diese Investition ist ein Beispiel für dieses Modell – sie unterstützt den Aufbau einer führenden internationale Plattform mit Möglichkeiten für organisches Wachstum, vertiefte Kundenbeziehungen und selektive Übernahmen. 65 Equity Partners wird eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um diese Vision zu verwirklichen und die Position der Gruppe als führender Anbieter von komplexen pharmazeutischen Wirkstoffen weiter zu stärken.

HAS wurde von Rothschild & Co (Finanzen), Bär & Karrer (Recht) und EY (Buchhaltung/Steuern) beraten.

65 Equity Partners wurde von UBS AG (Finanzen), Ropes & Gray und Walder Wyss (Recht), EY (Buchhaltung/Steuern), Pharmacloud und Guidance Pharm (Handel), JensonR+ (Regulierung) und Orbsen (Technik) beraten.

Informationen zu HAS Healthcare Advanced Synthesis SA

HAS Healthcare Advanced Synthesis, ist ein CDMO mit vier Jahrzehnten internationaler Erfahrung; das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an maßgeschneiderten Dienstleistungen, von der Entwicklung bis zur Produktion. HAS Healthcare Advanced Synthesis SA entwickelt und produziert pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (HPAPIs) und Krebsmedikamente.

Die 1984 gegründete Produktionsstätte befindet sich in Biasca, Schweiz. Die Anlage wird regelmäßig von SwissMedic, der FDA und anderen globalen Aufsichtsbehörden inspiziert. HAS betreibt spezielle Produktionsanlagen mit Produktionskapazitäten von einigen hundert Gramm bis zu einigen zehn Kilogramm für hochwirksame Wirkstoffe (HPAPIs) sowie Krebsmedikamente und von einigen Kilogramm bis zu einigen zehn Tonnen für Standardwirkstoffe (APIs); die Anlagen sind vollständig auf die cGMP-Produktion ausgerichtet.

Informationen zu Cerbios-Pharma SA

Cerbios-Pharma SA (Cerbios) verfügt über nahezu 50 Jahre Erfahrung in der Branche sowie über Fachwissen bei der Entwicklung und Herstellung von generischen Wirkstoffen sowie als Anbieter von CDMO-Dienstleistungen, der Herstellung von Wirkstoffen, HPAPI, ADCs und biologischen Probiotika für den internationalen Markt für Mensch und Tier.

Cerbios hat zwei Produktionsstätten in der Schweiz (Lugano, Hauptsitz und Couvet). Beide Einrichtungen werden regelmäßig von SwissMedic, der FDA und anderen globalen Aufsichtsbehörden inspiziert. Cerbios ist als CDMO-Dienstleister mit eigenen Produktionsstätten auf dem Markt vertreten.

Informationen zu 65 Equity Partners

65 Equity Partners ist eine globale Investmentgesellschaft, die mit Gründern, Familien und Unternehmern in Europa, Nordamerika sowie Asien zusammenarbeitet, um nachhaltige, langfristige Werte zu schaffen. Wir investieren in führende Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie, Unternehmensdienstleistungen, Technologie und Konsumgüter.

Mit der Unterstützung von Temasek als unabhängig verwaltete Investmentplattform mit einem verwalteten Vermögen von etwa 3,3 Milliarden US-Dollar bieten wir etablierten Unternehmen mit regionalen oder globalen Wachstumsambitionen Eigenkapital- und strukturierte Kapitallösungen an. Mit Niederlassungen in London, Singapur, New York und San Francisco nutzen wir unsere lokale Verankerung, unser internationales Netzwerk und das umfassende Fachwissen unseres breiteren Ökosystems.

