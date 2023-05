Atout France

#ExploreFrance Pressedossier 2023

Frankreich (ots)

Entspannt durch Frankreich: Neue Angebote für Reisende auf einen Blick

„Im Jahr 2023 lädt das Reiseland Frankreich dazu ein, an die ganz großen Träume zu glauben und sich Zeit zu nehmen. Nachhaltige und gleichermaßen unvergessliche Aktivitäten, Begegnungen mit Einheimischen, zeitlose kulturelle oder künstlerische Erlebnisse, die Erkundung der Weinbaugebiete, der Gastronomie und des lokalen Savoir-faire… All diese Erlebnisse, über die Sie in diesem Pressedossier mehr erfahren werden, versprechen unvergessliche Momente." - Caroline Leboucher, CEO Atout France

13 Regionen, und jede einzelne von ihnen wartet dieses Jahr mit neuen Natur- und Kulturerlebnissen auf – z.B. der neue Fahrradpass für die Radroute "Loire à vélo" (S. 12), oder die Ausstellung „Van Gogh in Auvers-sur-Oise. Die letzten Monate" im Musée d'Orsay in Paris anlässlich des 170. Todestag des Künstlers (S. 19). Auch die weltgepriesene französische Lebenskunst kommt nicht zu kurz: so finden anlässlich des 70. Jubiläums der Elsässer Weinstraße zahlreiche Veranstaltungen statt (S.23), oder können in der Ardèche Weine in einer Höhle bei absoluter Dunkelheit verkostet werden (S. 25). Entdecken Sie neue und ausgefallene Unterkünfte - vom Château aus dem 17. Jhd. in Nordfrankreich (S. 29) zum Fischerhäuschen an der bretonischen Küste (S. 27). Durchqueren Sie Frankreich auf sanfte Weise (S. 31) und lassen Sie sich im Rhythmus der Feierlichkeiten und Veranstaltungen (S. 32-33) das ganze Jahr über treiben.

Blättern Sie durch und lassen Sie sich von Frankreich erneut überraschen, inspirieren … und verzaubern!

Direktlink zum Pressedossier