Asclea GmbH

Künstliche Intelligenz in der Klinik: x-cardiac transformiert zur Ascléa GmbH und schließt erfolgreich eine Series A-Finanzierungsrunde ab

Berlin (ots)

Die x-cardiac GmbH, ein Unternehmen im Bereich KI-gestützter Medizinprodukte, hat ihren unternehmerischen Fokus auf KI-Lösungen für den klinischen Alltag ausgeweitet und sich gleichzeitig in die Ascléa GmbH umfirmiert. Zugleich wurde eine Series-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Neben dem bisherigen Investorenkonsortium um IBB Ventures und Business Angels investieren das Family Office Quercus GmbH und der Venture-Capital-Geber Catalpa Ventures in das innovative Berliner Unternehmen. Die Mittel hieraus sollen für die Produktentwicklung eingesetzt werden.

Die Ascléa GmbH entwickelt mit Clé eine Plattform, die Krankenhäusern den souveränen Einsatz moderner Sprachmodelle und agentischer KI ermöglicht - wahlweise im eigenen Rechenzentrum oder über europäische Sovereign-Cloud-Anbieter. Aufbauend darauf werden in Clé bestehende klinische IT-Systeme integriert, um relevante Daten für KI-Anwendungen nutzbar zu machen.

"Mit x-cardiac durften wir in den vergangenen Jahren eine besondere Expertise aufbauen, die wir nun im größeren Umfang zur Anwendung bringen wollen. Mit Clé haben wir einen ersten wichtigen Meilenstein erreicht, weitere werden zeitnah folgen. Mit den finanziellen Mitteln aus der abgeschlossenen Finanzierungsrunde ist Ascléa nun in der Lage, diese Vision umzusetzen", sagt CEO Oliver Höppner.

"Der Gesundheitsmarkt steht vor großen Herausforderungen. KI kann hier eine essentielle Unterstützung für den Erhalt der Leistungsfähigkeit unserer Kliniklandschaft sein und Aufgaben übernehmen, die Personalressourcen binden, ohne der direkten Patientenversorgung zu dienen. Clé eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Einsatz von KI im klinischen Alltag", erläutert Chief Medical Officer Prof. Dr. med. Alexander Meyer.

x-cardiac hat sich in den vergangenen Jahren als ein Vorreiter im Bereich KI-basierter Medizinprodukte zur Vorhersage postoperativer Komplikationen nach herzchirurgischen Eingriffen etabliert. Mit der Erweiterung des Produktportfolios wird diese KI-Expertise und Erfahrung künftig noch breiter zugänglich gemacht.

Über die Ascléa GmbH: Ascléa ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheitslösungen und ein Spin-Off des Deutschen Herzzentrums der Charité und der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Das Unternehmen hat bereits zwei CE-zertifizierte KI-basierte Medizinprodukte am Markt und verwendet KI-Technologien, um Wissensarbeit im Krankenhaus zu automatisieren und unterstützt damit eine bessere Versorgung. Weitere Informationen finden Sie unter www.asclea.ai