x-cardiac GmbH

Erfolgreiche MDR-Zertifizierung für KI-Lösung zur Vorhersage postoperativer Komplikationen – Neue Produktgeneration für optimierte Patientensicherheit

Berlin (ots)

x-cardiac, ein führendes Unternehmen im Bereich KI-basierter Medizinprodukte zur Vorhersage postoperativer Komplikationen nach kardiochirurgischen Eingriffen, freut sich, die erfolgreiche MDR-Zertifizierung (Medical Device Regulation) seiner neuen x-cardiac-platform bekanntzugeben. Mit dieser Zertifizierung wird eine völlig neue Produktgeneration eingeführt, die modernste Technologien zur Optimierung der Patientenversorgung und der Patientensicherheit bietet.

Die x-cardiac-platform stellt ein innovatives Instrument im Bereich digitaler Biomarker dar und ist speziell darauf ausgelegt, die Patientensicherheit und Behandlungsqualität in kritischen Situationen zu erhöhen. Mit der erfolgreichen MDR-Zertifizierung erfüllt die Plattform die strengsten europäischen Anforderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein in der Medizintechnik.

Die neue Produktgeneration enthält zwei innovative Plug-ins: x-c-bleeding und x-c-renal-injury. Diese Plug-ins bieten eine bisher unerreichte Unterstützung in der Erkennung und Behandlung von Blutungen sowie Nierenschäden nach großen Herzoperationen.

„Mit der neuen Produktgeneration können wir im klinischen Alltag völlig neue Möglichkeiten zur Vorhersage postoperativer Komplikationen anbieten , die wir nun auch verstärkt über die D-A-CH-Region hinaus EU-weit, auch mit Vertriebspartnern, vorantreiben werden,“ sagt Oliver Höppner, CEO von x-cardiac. „Mit der x-cardiac-platform bieten wir den Anwendern ein leistungsstarkes Medizinprodukt an, das einen nachhaltigen Unterschied in der Patientenversorgung machen kann. Wir freuen uns auf den bevorstehenden EACTS Annual Summit 2024 (European Association for Cardio-Thoracic Surgery) vom 10.-12. Oktober in Lissabon, auf dem wir dem Fachpublikum unsere neue Produktgeneration vorstellen wollen.“

Chief Medical Officer Prof. Dr. Alexander Meyer zur neuen Produktgeneration: „Die x-cardiac-platform setzt neue Maßstäbe in der klinischen Versorgung von Patienten, indem wir eine lokale Validierung der Algorithmen bei jedem Kunden vornehmen. Dadurch können wir sicherstellen, dass unsere Lösungen optimal auf die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten abgestimmt sind. Optionales Fine Tuning ermöglicht es uns, die Modelle gezielt anzupassen und so noch präzisere Ergebnisse zu liefern.“