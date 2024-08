Macao Government Tourism Office

Macao entdecken: Gewinnen Sie exklusive Touren mit "Experience Macao Limited Edition" Online-Quizspiel

Macau (ots/PRNewswire)

Entdecken Sie ab heute Macaos einzigartigen Charme

Das Macao Government Tourism Office (MGTO) hat heute um 11 Uhr Pekinger Zeit im Rahmen einer Pressekonferenz ein interaktives Online-Quiz mit dem Titel Experience Macao Limited Edition angekündigt. Die Initiative lädt Reisende, die die Anforderungen der Veranstaltung erfüllen, zur Teilnahme an einem Quiz ein, bei dem sie die Chance haben, einen von 100 Experience Macao Limited Edition Preisen zu gewinnen. Diese Preise bieten den Gewinnern die einmalige Gelegenheit, Macau zu erkunden und in die vielfältigen kulturellen Attraktionen der Stadt einzutauchen. MGTO hat eng mit sechs integrierten Resorts und Veranstaltungssponsoren zusammengearbeitet: Galaxy Macau, Melco Resorts & Entertainment, MGM, Sands China Limited, Wynn Resorts Macau und SJM Resorts.

Maria Helena de Senna Fernandes, Direktorin von MGTO, sagte: "Ganz gleich, ob Sie bereits ein Kenner von Macao sind oder gerade erst anfangen, den Charme unserer Stadt zu erkunden, dieses Spiel ist für Sie bestimmt. Jeder ist willkommen, die Wunder von Macao zu entdecken".

MIYEON, Mitglied der beliebten koreanischen Girlgroup (G)I-DLE, wird eine spezielle Single und ein Musikvideo mit dem Titel Lovin' My Stay veröffentlichen, die von ihrer Reise nach Macao inspiriert sind. Während sie verschiedene Sehenswürdigkeiten besucht, fängt ihre Musik den Geist der Stadt ein und lässt ihr Publikum an ihrer pulsierenden Energie teilhaben. Durch ihre Linse erhalten Fans und Besucher gleichermaßen einen neuen Blick auf das, was Macao zu einem wirklich einzigartigen Reiseziel macht.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in Macao

Die Kampagne "Experience Macao Limited Edition" findet vom 26. August bis zum 17. Oktober 2024 statt und ist in drei Phasen unterteilt:

Stufe 1: 26. August bis 4. September

26. August bis 4. September Stufe 2: 16. September bis 25. September

16. September bis 25. September Stufe 3: 7. Oktober bis 17. Oktober

Teilnehmer können die Kampagnen-Website ExperienceMacaoLimitedEdition.com besuchen und @visitmacao auf Instagram folgen, um Tipps und Updates während der Veranstaltung zu erhalten.

Um teilzunehmen, müssen die Besucher Fragen über Macao beantworten. Diejenigen, die alle drei Fragen richtig beantworten, haben die Chance, einen der 100 Experience Macao Limited Edition-Preise zu gewinnen, darunter Flugtickets nach Macao und Unterkunft, Reisen zu sechs weltberühmten Resorts, Erkundung von Weltkulturerbestätten, immaterielle kulturelle Erfahrungen, Michelin-Sterne-Restaurants und aufregende Abenteueraktivitäten.

Darüber hinaus können die Gewinner des 100 Experience Macao Limited Edition Preises ihre Macao-Erfahrungen in den sozialen Medien mit dem offiziellen Hashtag #MacaoLimitedEdition und auf dem offiziellen Account des Macao Tourism Office teilen. Der glückliche Gewinner mit den meisten Likes gewinnt den Ultimate Experience Macao Limited Edition Preis. Die Besucher sind auch eingeladen, an Spielen teilzunehmen und gemeinsam mit Influencern weltweit Musikvideos zu erstellen, die von der Stadt und dem Titelsong inspiriert sind.

Seien Sie dabei und besuchen Sie die Experience Macao Limited Edition-Website, die offizielle Instagram-Seite des Macao Government Tourism Office, und Facebook, um die neuesten Informationen und Gewinnchancen für unvergessliche Erlebnisse zu erhalten.

Über das Fremdenverkehrsamt der Regierung von Macao

Das Fremdenverkehrsamt der Regierung von Macao ist die offizielle Stelle, die für die Förderung Macaus als erstklassiges Reiseziel zuständig ist. Die MGTO hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Tourismusindustrie der Stadt zu fördern, indem sie ihr reiches kulturelles Erbe, ihr pulsierendes Unterhaltungsangebot und ihre vielfältige kulinarische Szene vorstellt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488232/KV_5_27M.jpg

