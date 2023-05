Grupo Onconclinicas

Die Oncoclínicas Group verzeichnet im 1. Quartal des Jahres 2023 einen Nettoumsatz von 41 Mio. BRL

SÃO Paulo

Das Unternehmen meldete in den letzten zwölf Monaten 171 Millionen mit einem Nettoumsatzwachstum von 60 % und seinem besten EBITDA aller Zeiten

Die Oncoclínicas Group (ONCO3), die größte Gruppe, die sich in Lateinamerika der Krebsbehandlung widmet, gab ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt, mit einem Wachstum von 33 % zum dritten Mal in Folge und seinem besten EBITDA aller Zeiten, das 145 % erreichte und insgesamt 277 Mio. BRL. Das Unternehmen stellte einen weiteren Rekord auf, indem es einen Anstieg des Nettoumsatzes um 60,1 % auf 1,3 Mrd. BRL meldete.

Die Ergebnisse sind auf ein Umsatzwachstum (32,5 %) sowie auf die im Jahr 2022 abgeschlossenen Akquisitionen und die Beschleunigung der Aktivitäten im Krebszentrum zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorquartal (2. Quartal 2022) betrug das Nettoumsatzwachstum 6,3 % und belief sich im Zwölfmonatszeitraum auf 4,6 Mrd. BRL. Der Nettogewinn erreichte im ersten Quartal dieses Jahres 41 Mio. BRL und vervollständigte damit drei Wachstumsquartale in Folge.

„Unsere Kultur basiert auf betrieblicher Qualität und Effizienz, unterstützt von einem leistungsstarken Team. Die Spezialisierung auf Krebsbehandlungen, die patientenzentrierte Versorgung, medizinische Innovation und skalierbare Prozesse ermöglichen es uns, unser Exzellenzmodell im Gesundheitswesen umzusetzen. Im Jahr 2022 war Oncoclínicas in Bezug auf seine strategischen Partnerschaften und die Geschwindigkeit der Integration seiner Akquisitionen sehr erfolgreich. Wir setzen diese Bewegung fort und haben das Jahr mit hervorragenden Ergebnissen begonnen, die das Potenzial der Gruppe für eine weitere Expansion demonstrieren", erklärt Bruno Ferrari, Gründer und CEO von Oncoclínicas.

Die Anzahl der behandelten Patienten stieg im ersten Quartal 2023 um 46,7 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 und erreichte 151.100. In den letzten zwölf Monaten stieg die Zahl der Eingriffe um 38,7 % auf insgesamt 548.900, eine Beschleunigung gegenüber dem Wachstum im vorangegangenen Quartal, sowohl in Bezug auf das organische Volumen als auch auf die Integration der getätigten Akquisitionen.

Laut Cristiano Camargo, Investor Relations Director des Unternehmens, spiegeln die positiven Zahlen die erfolgreiche Extraktion von Synergieeffekten aus den jüngsten Akquisitionen und die Erweiterung eines integrierten Versorgungsmodells für Krebspatienten wider. „Die Zahlen zeigen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit mit Effizienz und Professionalität ausübt, die Synergien, die sich aus den neuen Akquisitionen ergeben, verwaltet und seine Steuerverteilung umstrukturiert, eine wichtige Aufgabe, die das Unternehmen im Jahr 2022 erledigte."

Die Bruttomarge von Oncoclínicas stieg von 33,6 % im ersten Quartal 2022 auf 36,4 % im ersten Quartal 2023, und dies war das Ergebnis der gesteigerten Effizienz in hochkomplexen Einheiten, was zu einem Anstieg des Bruttogewinns von 73,4 % im Quartal auf 1,7 Mrd. BRL führte. Schließlich belief sich das größte EBITDA in seiner Geschichte auf 277 Mio. BRL, das entspricht einem Wachstum von 145,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als es 112,8 Mio. BRL betrug. In den zwölf Monaten, die im März 2023 endeten, betrug das EBITDA 837 Mio. BRL, 112,2 % mehr als die 394 Mio. BRL, die im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 verzeichnet wurden, was die Verbesserungen im Prozess der Integration der erworbenen Einheiten und Effizienzsteigerungen widerspiegelt. In nur einem Quartal reduzierte das Unternehmen seine Betriebskosten von 17,6 % auf 15 %.

Informationen zu der Oncocl i nicas Group Oncoclínicas – der größte Konzern für Krebsbehandlung in Lateinamerika – verfügt über ein spezialisiertes, innovatives Modell, das sich auf die gesamte Onkologie-Behandlung konzentriert und operative Effizienz, patientenorientierten Service und hohe Spezialisierung durch ein medizinisches Team aus 2.600 Fachärzten mit Schwerpunkt Onkologie miteinander verbindet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Krebsbehandlung zu demokratisieren und bietet ein umfassendes System an, das aus integrierten Ambulanzen und hochkomplexen Krebszentren besteht. Derzeit verfügt der Konzern über 133 Einrichtungen in 35 brasilianischen Städten, die den Zugang zu Krebsbehandlungen in allen Regionen ermöglichen, in denen er tätig ist, und erstklassigen Qualitätsstandards entsprechen.

Oncoclínicas nutzt Technologie, Präzisionsmedizin und Genomik, um wirksame Ergebnisse in der Krebsbehandlung zu erzielen und hat im vergangenen Jahr (2022) mehr als 500.000 Behandlungen durchgeführt. In Lateinamerika ist das Unternehmen ein exklusiver Partner des Dana Farber Cancer Institute, das der Harvard Medical School angegliedert ist. Der Konzern besitzt außerdem Boston Lighthouse Innovation, ein auf Bioinformatik spezialisiertes Unternehmen aus Cambridge (USA), und hält Anteile an Medsir, einem spanischen Unternehmen, das klinische Studien für die unabhängige Krebsforschung entwickelt und verwaltet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Projekte in Zusammenarbeit mit dem Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, einer der renommiertesten Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Welt, wo Bruno Ferrari, der Gründer und CEO von Oncoclínicas, im internationalen Vorstand sitzt.

