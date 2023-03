Palo Alto Networks

Palo Alto Networks vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als vertrauenswürdiger Partner von Regierungseinrichtungen und Betreibern kritischer Infrastrukturen ausgezeichnet

München, 30. März 2023 (ots/PRNewswire)

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) listet Palo Alto Networks als qualifizierten APT Response-Dienstleister.

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheit, wurde vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als qualifizierter Advanced Persistent Threat (APT) Response-Dienstleister für Regierungseinrichtungen und Betreiber kritischer Infrastrukturen ausgezeichnet.

Die BSI-Listung stellt eine Auszeichnung der branchenführenden Incident Response (IR)-Fähigkeiten von Palo Alto Networks dar, die weltweit renommierte Bedrohungsforscher mit einem Eliteteam von Sicherheitsberatern kombinieren sowie einen erkenntnisgestützten Ansatz verfolgen, um Risiken zu identifizieren, Bedrohungen zu beseitigen und Sicherheitsvorfälle effektiv zu bewältigen.

„Die Auszeichnung durch das BSI als einer der wenigen qualifizierten Anbieter für Advanced Persistent Threat Response ist ein Beweis für die Exzellenz unserer Teams, unserer Technologie und des unermüdlichen Engagements für unsere Kunden in Deutschland, Europa und darüber hinaus," so Helmut Reisinger, CEO für EMEA und LATAM für Palo Alto Networks. „Unsere branchenführenden Unit 42 Threat Intelligence and Incident Response-Teams sowie unsere einzigartigen KI-gestützten Cybersicherheitsplattformen ermöglichen es Regierungen und Unternehmen, sich gegen die raffiniertesten Bedrohungen zu verteidigen und zugleich ihre Struktur erheblich zu vereinfachen sowie Kosten zu senken."

Die BSI-Liste zeichnet qualifizierte Sicherheitsdienstleister für Betreiber kritischer Infrastrukturen und staatlicher Einrichtungen aus. Siehilft ihnen, zertifizierte Partner zu finden, um die Bedrohungen und Risiken zu mindern, mit denen sich Sicherheitsteams als Reaktion auf eine wachsende und komplexe Bedrohung konfrontiert sehen.

Palo Alto Networks wurde in die BSI-Liste aufgenommen, nachdem es die zweistufige Evaluierung bestanden hatte. Die Angebote des Unternehmens für den Betrieb und Incident Response wurden zunächst im Hinblick auf ihre Fähigkeit analysiert, die hohen Standards zu erfüllen bzw. zu übertreffen. Daraufhin folgten eine Reihe von Gesprächen und theoretischen Übungen auf der Grundlage hypothetischer Szenarien, um die Teams von Palo Alto Networks auf Herz und Nieren zu prüfen.

Palo Alto Networks Unit 42 verfügt über ein erfahrenes Team von Sicherheitsberatern mit Erfahrungen im öffentlichen und privaten Sektor, die bereits einige der größten Cyberangriffe der Geschichte bewältigt haben. Sie verwalten komplexe Cyber-Risiken und reagieren auf fortschrittliche Bedrohungen, einschließlich Angriffe von staatlicher Seite, fortschrittliche Bedrohungen und komplexe Ransomware-Angriffe.

Die Experten von Unit 42 stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um den Kunden dabei zu helfen, die Art des Angriffs zu verstehen und ihn dann schnell einzudämmen, zu beheben und auszumerzen. Sie verwenden eine bewährte Methodik und praxiserprobte Tools, die auf der Grundlage praktischer Erfahrungen bei der Untersuchung Tausender von Vorfällen entwickelt wurden.

