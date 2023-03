Realschule Balzers zu Besuch im Regierungsgebäude

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 21. März 2023 Kerstin Appel neu als Mitglied in den Verwaltungsrat von Liechtenstein Marketing bestellt. Mit der Bestellung von Frau Appel wird der Verwaltungsrat um die Fachkompetenz Kunst und Kultur erweitert. Kerstin Appel ist studierte Juristin und besitzt einen Master in Arts Management. In der Vergangenheit arbeitete sie für das London Philharmonic ...

