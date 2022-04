LID Pressecorner

Generalversammlung der Schweizerischen Vereinigung für Silowirtschaft SVS

Ein Dokument

Generalversammlung der Schweizerischen Vereinigung für Silowirtschaft SVS

Am 27. April 2022 findet in Ossingen ZH die vierte Generalversammlung der Schweizerischen Vereinigung für Silowirtschaft SVS statt. Im Vorfeld des statuarischen Teils besteht Gelegenheit, die erfolgreiche Sanierung eins Fahrsilos in Truttikon zu besichtigen.

Walzasphalt mit Spezialrezeptur

Mit den Jahren wird der Beton eines Fahrsilos durch die aggressiven Silagesäfte angegriffen und der Beton wird porös. Betonschäden sind daher keine Seltenheit. Spätestens wenn die Armierungseisen zu sehen sind, ist eine Sanierung angezeigt. Die Wiesendanger AG in Langenmoos in Ossingen ZH hat sich darauf spezialisiert. Die neuen Beläge mit Asphalt weisen zahlreiche Vorteile auf. Andres Wiesendanger präsentiert die Erfolgskomponenten direkt auf dem Betrieb von Daniel Winteler, Waldhof 142, in Truttikon ZH ab 19.00 Uhr. Zudem werden auch verschiedene Konservierungsmethoden aufgezeigt (Silowürste und Maisballen). Nach der GV schliesst ein Referat zu den Zusammenhängen von Steinmehl und Fütterung an: Stefan Grossmann von Unipoint AG wird die entsprechenden Produkte persönlich vorstellen. Die Teilnahme steht auch Nichtmitgliedern offen.

Wichtige Dienstleistungen

Zu den Dienstleistungen der SVS zählen unter anderem die Beurteilung der Silage-Qualität als Grundlage für gesunde und langlebige Nutztiere, Expertisen bei Geruchsklagen und zum baulichen Gewässerschutz, Unterstützung bei Bauvorhaben sowie die ständige Weiterbildung der Mitglieder und interessierten Kreise. Ebenfalls werden Silolanzen und -sonden zur Verfügung gestellt, um bei Erwärmungen professionell zu behandeln. Seit dem Zusammenschluss der kantonalen Sektionen ist so ein nationales Kompetenzzentrum rund um die Silowirtschaft entstanden.

Geschäftsführer René Bünter Gartenstr. 30 8853 Lachen Telefon: 079 399 46 90 Mail: info@silovereinigung.ch