Verkehrshaus der Schweiz

Neue Ausstellung «Home of Pilatus» eröffnet

Bild-Infos

Download

Neue Ausstellung «Home of Pilatus» eröffnet

Das Verkehrshaus der Schweiz und die Pilatus Flugzeugwerke AG haben gemeinsam die neue Dauerausstellung «Home of Pilatus» eröffnet. Die Ausstellung bietet spannende Einblicke in die Welt der erfolgreichsten Schweizer Flugzeugherstellerin und verbindet interaktive Erlebnisse mit spannenden Informationen zur Geschichte und den Flugzeugen von Pilatus.

Martin Bütikofer, Direktor des Verkehrshauses, erklärt: «Das Verkehrshaus der Schweiz versteht sich als Ort, an dem die Errungenschaften der Schweizer Mobilitätsgeschichte erlebbar werden. Mit Pilatus haben wir eine Partnerin an unserer Seite, die weltweit für Schweizer Ingenieurskunst und Innovation in der Luftfahrt steht.»

Pilatus im Verkehrshaus für alle zugänglich

Jérôme Zbinden, Verantwortlich für Brand Marketing & Kommunikation bei Pilatus, ergänzt: «Als weltweit erfolgreiche Flugzeugherstellerin war es uns wichtig, im Verkehrshaus der Schweiz präsent zu sein. Dieses Museum zeigt die Erfolge der Schweizer Aviatik, und da darf Pilatus nicht fehlen. Die Ausstellung ermöglicht es uns, Pilatus einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Jährlich besuchen uns über 5000 Interessierte in Stans, aber die Nachfrage nach Werksbesichtigungen übersteigt unsere Kapazitäten. Dank der neuen Dauerausstellung im Verkehrshaus, das jährlich rund eine Million Eintritte verzeichnet, machen wir unsere Firma einem viel grösseren Publikum zugänglich. Dabei können wir auch breiter zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen sich mit unseren 14 Lehrberufen in Stans und Emmen ergeben.»

Interaktive Highlights für die ganze Familie

Die Ausstellung bietet eine Vielzahl interaktiver Stationen: Besucherinnen und Besucher können ein grosses Modell des PC-12 über ein echtes Steuerhorn steuern, ein spannendes Landeanflugspiel ausprobieren und ein Hologramm-Display der aktuellen Pilatus-Modelle erkunden. Eine elektronische Timeline zeigt die Geschichte von Pilatus, und ein originalgetreues Rumpfsegment des PC-24 ermöglicht Einblicke in das Innenleben des Schweizer Businessjets.

Besonders für Jugendliche, die sich in der Berufswahlphase befinden, ist die Ausstellung interessant. Sie bietet umfassende Informationen zu den 14 Lehrberufen bei Pilatus und zeigt die vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf.

Bilder

Eine Bildergalerie zur Ausstellung und Eröffnung finden Sie hier.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten.