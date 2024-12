Astrasana Holding AG

Schweizer Cannabis-Startup verkauft Anteile an japanischen Börsenkonzern

Bild-Infos

Download

Kloten / Tokio (ots)

Während Schweizer Cannabisunternehmen aufgrund des europaweiten Verbots von CBD in Lebensmitteln zunehmend unter Druck geraten, hat Japan im Dezember als erstes Land weltweit CBD offiziell als Lebensmittel zugelassen. Diese wegweisende Entscheidung eröffnet einen vielversprechenden Markt, den Astrasana Japan gemeinsam mit dem traditionsreichen japanischen Unternehmen GSI Creos erschließen wird.

GSI Creos, ein börsennotiertes Unternehmen mit langer Historie, hat sich eine 20-prozentige Beteiligung an der Astrasana Japan Ltd. gesichert, um die strategische Partnerschaft weiter zu vertiefen. Die Astrasana Japan Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der schweizerischen Astrasana Holding AG, die insgesamt zehn Gesellschaften umfasst und Niederlassungen in Tschechien sowie Großbritannien betreibt.

Für das Geschäft in Japan setzt Astrasana ausschließlich auf hochwertige CBD-Rohstoffe aus der Schweiz. Yves Antoniazzi, Geschäftsführer der Astrasana Holding, betont:

"Das Label Swiss Made steht in Japan für höchste Qualität. Genau das hat auch unseren neuen Partner überzeugt. Wir sind stolz darauf, mit GSI Creos einen erfahrenen und starken Partner an unserer Seite zu haben."

Tadaaki Yoshinaga, seit über 20 Jahren CEO von GSI Creos, hat das ursprünglich auf Textilien spezialisierte Unternehmen in den letzten Jahren erfolgreich in neue Geschäftsfelder diversifiziert, darunter auch den Healthcare-Sektor. Zur neuen Kooperation äußert er sich:

"Die kürzlich geänderte Gesetzeslage in Japan eröffnet uns einen völlig neuen Markt, den wir gemeinsam mit Astrasana Japan erschließen möchten. Mit Astrasana haben wir einen etablierten Partner und eine gesicherte Lieferkette an unserer Seite."

Yves Antoniazzi ergänzt:

"Wir beobachten weltweit einen klaren Trend zur Legalisierung. In Tschechien, einem unserer wichtigsten Märkte, rechnen wir bis 2025 mit einer vollständigen Freigabe von Cannabis für den Freizeitgebrauch. Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um von allen potenziellen Marktöffnungen zu profitieren."