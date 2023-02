Cyberwrite

Ehemaliger Allianz-Veteran Hartmut Mai wechselt zu Cyberwrite, dem Technologieführer für Cyberversicherungen

Weltweit führender Versicherungsexperte wird Präsident der Cyberwrite-Gruppe

Cyberwrite, der Anbieter der patentierten KI-gestützten Technologie für Cyberversicherungsrisiken, 4SEEN®, und von Cyberversicherungsprodukten, gab heute offiziell die Ernennung von Hartmut Mai zum Präsidenten der Unternehmensgruppe bekannt.

Mai bringt mehr als 25 Jahre globale Führungserfahrung im Versicherungswesen bei Cyberwrite ein. Zuvor war er als globaler Chief Underwriting Officer (CUO) und Vorstandsmitglied bei Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tätig. Während seiner herausragenden Karriere hatte er auch Führungspositionen bei AIG inne, leitete die Einführung der Cyberversicherungspolice der Allianz in Deutschland im Jahr 2013 und leitete das FINPRO-Programm (Financial and Professional Liability) bei Marsh.

„Nach unserer Zusammenarbeit im Jahr 2022 sind wir begeistert, dass Hartmut sich uns in vollem Umfang anschließen wird, um unsere Versicherungsgeschäfte zu leiten", sagte Nir Perry, Gründer und CEO von Cyberwrite. „Hartmut bringt enorme Erfahrung in den Bereichen Versicherung und Marktmanagement, Cyberversicherung, digitale Transformation und Innovation mit sich. Mit Hartmut werden wir das Versicherungsökosystem weiterhin in die Lage versetzen, die Möglichkeiten der Cyberversicherung mit der patentierten KI-Technologie von Cyberwrite zu erschließen und Unternehmen dabei zu helfen, die von ihnen benötigte Abdeckung in Echtzeit zu erhalten, ihr Bewusstsein für Cyberrisiken zu schärfen und diese Risiken zu reduzieren".

„Ich bin begeistert, Cyberwrite beizutreten", sagte Mai. „Da Cyberangriffe, Datenschutzverletzungen und andere Cyberrisiken immer häufiger werden und sich auf Unternehmen weltweit auswirken, steigen die Kosten für Unternehmen und Versicherer. In der gesamten Branche besteht ein enormer Bedarf nach besseren Möglichkeiten, sich gegen Risiken abzusichern und Unternehmen schnell und auf datengesteuerte Weise zu versichern. Ich kenne Cyberwrite seit 2017 und seine einzigartige patentierte KI-Technologie bringt beispiellose Fähigkeiten auf den Markt, um die Zukunft der Cybersicherheit und der Cyberversicherung neu zu gestalten, um mehr Profitabilität, Resilienz und Cybersicherheit zu erzielen".

Der patentierte 4SEEN®-Algorithmus von Cyberwrite prognostiziert das Risikoniveau und die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen von Cyberangriffen für jedes Unternehmen in Echtzeit und auf Abruf. Diese bahnbrechende Technologie unterstützt die Angebote von Cyberwrite, um in jeder Phase des Lebenszyklus von Cyberversicherungen mehr Vertrauen und Effizienz zu bieten. Versicherer, die beispielsweise die Risikoanalyse-Plattform von Cyberwrite verwenden, erhalten datengesteuerte Empfehlungen, die auf ihren Versicherungsrichtlinien basieren, eine aufsichtsrechtliche Folgenabschätzung und Leitlinien für die Verbesserung in jedem Geschäftsbereich. Applikationsprogrammierschnittstellen (APIs) liefern alle Daten auf eine optimierte Art und Weise. Versicherungsagenten und Börsenmakler nutzen die Plattform beim Verkauf von Policen, um ihren Kunden dabei zu helfen, ihre potenziellen Risiken besser zu verstehen, welche Abdeckung sie benötigen und wie sie Cyberrisiken mindern können.

