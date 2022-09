Textilmuseum St.Gallen

"8. Europäische Quilt-Triennale" im Textilmuseum St.Gallen

Fünfzig Textil- und Quilt-Kunstwerke aus fünfzehn Nationen: Die

«8. Europäische Quilt-Triennale» gastiert vom 7. Oktober 2022 bis zum

10. April 2023 im Textilmuseum St. Gallen.

Aus mehr als 150 Einsendungen wählte eine international besetzte Jury, der auch die Schweizerin Judith Mundwiler angehörte, fünfzig Werke aus, die eindrücklich belegen, dass Kreativität, künstlerische Inspiration und zeitkritische Aussagen nicht allein Malerei, Bildhauerei, Graphik und Fotokunst vorbehalten sind.

Politisch motivierte Arbeiten reflektieren Themen wie «Black Lives Matter» oder die Lage der Frauen in Afghanistan. Naturgemäss nimmt auch die Pandemie und ihre vielschichtigen Folgen sowohl für den Einzelnen wie auch die Gesellschaft einen breiten Raum im Schaffen der Künstlerinnen ein. Andere Werke betonen das ästhetische Moment und widmen sich gestalterischen Fragestellungen, dem Spiel mit Farbe, Form und Materialien.

Die « 8. Europäische Quilt-Triennale» verdeutlich die Vielfalt und den künstlerischen Anspruch des zeitgenössischen Art-Quiltens. Vertreten sind mit Edith Bieri-Hanselmann, Elsbeth Egger, Nesa Gschwend, Heidi König, Beatrice Lanter, Rita Merten und Michèle Samter sieben Schweizer Künstlerinnen, die die aktive Quilt-Szene des Landes repräsentieren. Auch der Doris-Winter-Gedächtnis-Preis, der Innovation im Bereich Material, Technik und Entwurf würdigt, ging in diesem Jahr ein weiteres Mal in die Schweiz: Er wurde zu gleichen Teilen an Heidi König und Rita Merten vergeben.

Die «8. Europäische Quilt-Triennale» wird von der Textilsammlung Max Berk ausgerichtet und ist im Rahmen einer Ausstellungstournee vom 7. Oktober 2022 bis Ostermontag, 10. April 2023 im Textilmuseum St.Gallen zu sehen.

Die Medienorientierung, zu der wir Sie herzlich einladen, findet im Beisein der Kuratorin, Dr. Kristine Scherer am Donnerstag, den 6.10.2022, um 16 Uhr im Textilmuseum St.Gallen statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung.

Textilmuseum St.Gallen

Textilmuseum St. Gallen Vadianstrasse 2 9000 St. Gallen Schweiz