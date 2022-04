Appian

Appian World unterstreicht den Wert von Low-Code für Umwelt-, Sozial- und Governance-Programme (ESG)

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Net-Zero-Carbon-Initiativen, Einhaltung neuer Vorschriften und Umsetzung von ESG-Governance stehen im Mittelpunkt von Vorträgen und Aktivitäten der Appian World

Appian (NASDAQ: APPN) legt auf der diesjährigen Appian World einen besonderen Schwerpunkt auf die Rolle der Low-Code-Technologie bei Umwelt-, Sozial- und Governance-Programmen (ESG). Die Vorträge und Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, das Bewusstsein für das gesamte ESG-Spektrum zu schärfen und Net-Zero-Carbon-Programme zu beschleunigen. Darüber hinaus lassen sich ESG-Ratings durch einen Low-Code-Ansatz verbessern.

Unternehmen sehen sich zunehmend mit der Erwartung von Kunden, Finanzaufsichtsbehörden, Investoren und Regierungen konfrontiert, ihre internen Lösungen im Bereich ESG zu optimieren. Low-Code hilft Unternehmen dabei, ihre ESG-Ratings zu verbessern: Mit der Technologie lassen sich ESG-Datenquellen schnell integrieren und an neue Vorschriften anpassen. Gleichzeitig sind Transparenz, Kontrolle und Nachprüfbarkeit gewährleistet und ESG in betriebliche Prozesse eingebettet.

Vorträge auf der Konferenz

Präsentationen mit Kunden, Appian-Führungskräften und Branchenexperten veranschaulichen den Wert von Low-Code bei der Erfassung und Verwaltung großer Datenmengen, der Gewährleistung von Compliance und der Berichterstattung für ESG. Die Vorträge im Überblick:

"Embracing Sustainability and ESG for Strategic Advantage" mit John Stretton, Senior Manager, Process Improvement & Automation bei EDP Renewables North America und Jenna Harvey, Global Manager, Emerging Industries bei Appian.

mit John Stretton, Senior Manager, Process Improvement & Automation bei EDP Renewables North America und Jenna Harvey, Global Manager, Emerging Industries bei Appian. "Supply Chain Resiliency and the Journey to Net Zero Carbon" mit John Moore, Carbon Expert bei NZC Services Ltd, und Meryl Gibbs, Emerging Industries Leader bei Appian.

mit John Moore, Carbon Expert bei NZC Services Ltd, und Meryl Gibbs, Emerging Industries Leader bei Appian. "ESG Data and Reporting: Adapting to Shifting Regulatory Requirements" mit Herbert Schild, Global Industry Lead, Financial Services bei Appian, und John Trapani, Industry Leader, Financial Services bei Appian.

mit Herbert Schild, Global Industry Lead, Financial Services bei Appian, und John Trapani, Industry Leader, Financial Services bei Appian. Appian Product Keynote Sessions mit einer Gruppe von Appian-Experten an zwei Tagen stehen im Kontext von ESG-Anwendungsszenarien und zeigen, wie die neuesten Appian-Funktionen das ESG-Programmmanagement vereinfachen und beschleunigen.

Live-Build Challenge

Die diesjährige Live-Build Challenge fokussiert darauf, wie sich mit Hilfe der Appian Low-Code- Plattform ESG-Lösungen erstellen lassen. Sechs Appian-Entwickler treten gegeneinander an, um ihre Entwicklungsgeschwindigkeit und ihr Geschick unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig zeigen sie, wie Appian die größten Herausforderungen bei der Erfassung, Verwaltung und Berichterstattung von ESG-Daten bewältigen kann. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 10.000 US-Dollar. April Schuppel, Senior Developer Advocate, wird zusammen mit Jenny Durina, Senior Solutions Consultant, und Val Rader, Senior Solutions Consultant, durch das Geschehen führen.

Die App „Go Green at Appian World"

Appian hat in den Bereichen Mobilität, Verpflegung, Konferenzrichtlinien und Unterbringung Maßnahmen ergriffen, um die Umweltauswirkungen der Konferenz zu verringern. Die Konferenzteilnehmer können die „Go Green at Appian World"-App nutzen. Diese ist in die allgemeine Konferenz-App integriert. Hier sehen sie, wie sie auch ihren individuellen veranstaltungsbezogenen Carbon-Footprint reduzieren können. Die einfache Umfrage-App stellt eine Reihe von Fragen zur Anreise und Teilnahme an der Veranstaltung und bietet Informationen über alternative Möglichkeiten, die jeder Teilnehmer nutzen kann, um die Konferenz so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Die App weckt nicht nur das Bewusstsein für den Ausstoß von Kohlendioxid. Sie ist auch ein Beispiel dafür, wie einfach es mit der neuen Funktion Appian Portals ist, externe Schnittstellen zu erstellen. So lässt sich die Leistungsfähigkeit von Appian nutzen, ohne dass sich die Benutzer anmelden müssen. Fünf Umfrageteilnehmer werden außerdem nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, damit Appian in ihrem Namen eine Patenschaft für bedrohte Pinguine übernimmt.

„Nie war es für Unternehmen wichtiger als heute, der Nachhaltigkeit Priorität einzuräumen", sagt Michael Heffner, Vice President - Solutions and Industry Go To Market bei Appian. „Kunden, Investoren und Wirtschaftsprüfer treffen ihre Entscheidungen zunehmend auf der Grundlage des Engagements, der Transparenz und der Überprüfbarkeit der ökologischen und sozialen Verantwortung eines Unternehmens. Low-Code bietet die Geschwindigkeit, das Datenmanagement und die Transparenz, die Unternehmen benötigen, um ihre aktuelle Situation zu verstehen, Verbesserungen zu automatisieren und die Ergebnisse zu messen.

Hier erhalten Sie einen Einblick in die Neuigkeiten von Appian.

Über Appian

Appian ist eine einheitliche Plattform für den Wandel. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre wichtigsten Prozessabläufe zu erkennen, zu gestalten und zu automatisieren. Die Appian Low-Code-Plattform vereint die wichtigsten Funktionen, die zur schnelleren Erledigung von Aufgaben benötigt werden – Process Mining + Workflow + Automation – in einer einheitlichen Low-Code-Plattform. Appian ist offen, für einen unternehmensweiten Einsatz geeignet und genießt das Vertrauen von branchenführenden Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie appian.de.

Info - https://mma.prnewswire.com/media/1803231/ESG_Image_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg