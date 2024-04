Headstart Advisers Ltd

HeadStart Fund of Funds steigt 2023 das zweite Jahr in Folge um mehr als 20 %

London (ots/PRNewswire)

Der HeadStart-Dachfonds Fund of Funds (der „Fonds") verzeichnete im Jahr 2023 zum vierten Mal in Folge eine zweistellige positive Jahresrendite. In seinem 23. Jahr übertraf der Fonds durch seine Outperformance und seine Renditen von über 20 % in den Jahren 2022 und 2023 die globalen Aktien- und Anleihemärkte sowie jeden Hedgefonds-Index sowohl auf Ein- als auch auf Zweijahresbasis.

Der HeadStart Fund of Funds erzielte im Jahr 2022 eine Rendite von 20,64 % und wiederholte dies im Jahr 2023 mit einer Rendite von 20,46 % – eine Leistung, die nur sehr wenige Hedgefonds über die beiden Jahre hinweg vorweisen können.

Im gleichen Zeitraum verzeichneten die meisten Finanzanlageklassen nach einem schlechten Jahr 2022 ein starkes Jahr 2023. So fiel der NASDAQ im Jahr 2022 um 33,1 %, bevor er im Jahr 2023 um 43,4 % anstieg, was in einem Rückgang von 4,05 % über den Zweijahreszeitraum gipfelte. Im gesamten Bereich alternativer Anlagen waren die Hedgefonds-Renditen im Jahr 2023 positiv – der Referenzindex stieg um 5,34 % – und zwar nach einem allgemein schlechten Jahr 2022, als der Referenzindex um 5,27 % fiel.

Die Outperformance des Fonds bildet den Abschluss einer vierjährigen Periode dominanter Renditen, in der der Fonds seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 um 107 % gestiegen ist.

HeadStart konzentriert sich auf die Auflegung neuer Fonds und Manager-Allokationen in der Frühphase, die das Potenzial haben, zu Kernbeständen für viele Asset Allocators zu werden. Dabei werden unkorrelierte Renditen angestrebt, während gleichzeitig hohe Anforderungen an Liquidität, Risiko und Portfoliokonstruktion sowie identifizierbare und wiederholbare Prozesse gestellt werden.

Das Unternehmen ist zwar offen für neue Hedgefonds mit den meisten Strategien, aber sein Portfolio mit 30 bis 35 Anlagen hat sich in letzter Zeit auf Arbitrage, enge Netto-Long-/Short-Equity- und Global-Macro-Strategien sowie Long-Volatility-Strategien zum Schutz vor Kursverlusten konzentriert.

CIO Najy Nasser kommentierte: „Die Performance des Fonds zeigt unsere klare Ausrichtung auf idiosynkratische Alpha-Faktoren. Wir haben eine vielfältige, unkorrelierte Mischung aus bewährten Portfoliobeständen in Kombination mit einigen interessanten neuen Investitionen in Manager in der Frühphase".

Er fuhr fort: „Der Fonds kann auf eine hervorragende 24-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken, und wir sind besonders ermutigt durch die Performance der letzten vier Jahre und freuen uns auf das, was der Rest des Jahres 2024 unseren Erwartungen zufolge bringen wird.

Wenn wir auf mehr als 20 Jahre Erfahrung zurückblicken, entscheiden wir uns in der Regel für einen neu eingeführten Manager, den wir bereits von anderer Seite her kennen – vielleicht durch seine Herkunft bei einem Multi-Strategie-Fonds oder wir haben mit ihm bei seiner früheren Firma vor dem Spin-Out zu tun gehabt", fügte er hinzu.

HEADSTART ADVISERS Najy N. Nasser, Chief Investment Officer – www.headstartadvisers.com

Hinweise für Redaktionen: Informationen zu HeadStart HeadStart Advisers Ltd ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das 1990 gegründet wurde und von der FCA als Anlageberater für die HeadStart-Familie von Hedgefonds zugelassen und reguliert wird (gemäß den Bestimmungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetzgebung, wodurch das Unternehmen Anlagebeschränkungen unterliegt, die auf der Unternehmenswebsite https://www.headstartadvisers.com/ ausführlicher dargelegt werden).

Die Direktoren von HeadStart Advisers Limited sind Najy Nasser und Henry Watkinson.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in 1 Knightsbridge Green, London SW1.

HeadStart Advisers Ltd ist nach dem Financial Services & Markets Act 2000 von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Diese Pressemitteilungen stellen weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Beantragung einer Investition in den/die Fonds dar.

