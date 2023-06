Ferris Bühler Communications

«elmira»: Neues Angebot im Zürcher Gourmet-Restaurant

Im Löwenbräu Silo in Zürich bietet das Gourmet-Restaurant «elmira» auch in dieser Saison feinste regionale und in Handarbeit kreierte Speisen an, die von den Köchen höchstpersönlich direkt am Tisch serviert werden. Ob die Köche am Tisch oder die Gäste in der Küche sitzen, ist dabei nicht ganz klar – jedenfalls können die Besucher:innen an den 26 Plätzen alles hautnah miterleben.

Neuerdings haben Besucher:innen neben dem 7-Gang-Menü auch die Option, ein zeitlich verkürztes 5-Gang-Menü, inklusive Wein- oder Saftbegleitung, zu geniessen, ohne Qualität einbüssen zu müssen.

