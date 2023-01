Headstart Advisers Ltd

HeadStart Fund of Funds steigt 2022 um 20,7 %, während der MSCI World Index fällt

Der HeadStart Fund of Funds (der „Fonds") verzeichnete im Jahr 2022 seinen dritten positiven zweistelligen Jahresertrag in Folge. Die überlegene Wertentwicklung des Fonds, der jetzt in seinem 23. Jahr ist, stand im Gegensatz zu den negativen globalen Aktien- und Anleihemärkten und auch den weniger negativen Indizes für Hedgefonds.

Der Flaggschiff-Fonds von HeadStart Advisers verzeichnete 2022 eine absolute jährliche Rendite von 20,67 %, da er von der erfolgreichen Navigation der schwierigen Märkte des letzten Jahres profitierte. Das diversifizierte Portfolio von weitgehend nicht korrelierten Strategien erzielte in sieben der acht Monate des Jahres 2022, in denen der MSCI World Index negativ war, positive Monatserträge. Darüber hinaus war der MSCI World Index im April als Beispiel für die unkorrelierte Performance um 8,43 % im Minus, während der Fonds 3,48 % im Plus notierte.

Der CIO von HeadStart Advisers, Najy N. Nasser, kommentierte: „Wir freuen uns darüber, wie das Portfolio im Jahr 2022 abgeschnitten hat, insbesondere über die Dimensionierung unserer Positionen im Portfolio, die es uns zusammen ermöglicht haben, unsere vergleichsweise besten Monatserträge zu erzielen, als die globalen Märkte ihre schlechtesten Leistungsphasen hatten.

„Dies zeigt deutlich den Mehrwert für Investoren, eine Investition in sorgfältig ausgewählte alternative Manager im Rahmen eines diversifizierten Portfolios zu halten. Vor dem Hintergrund der Wertvernichtung, die ein traditionelles 60:40-Portfolio im Jahr 2022 geliefert hat, sollte das Fund-of-funds-Angebot von Hedgefonds für Investoren wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.

„Während der COVID-19-Phase waren die Chancen für Hedgefonds genauso fruchtbar wie für das aktive Fondsmanagement. Wir sind davon überzeugt, dass unser Investitionsansatz daher weiterhin sowohl passives als auch traditionelles Fondsmanagement übertreffen wird.

„Wir gehen auch davon aus, dass die Zinsen länger höher bleiben werden, und in Zukunft wird dies ein echtes Hindernis für schlecht geführte, unrentable Unternehmen mit schlechten Kapitalstrukturen sein. Dies wiederum wird erhebliche Auswirkungen auf Investitionszuteilungen und breitere Portfolios haben.

„Die geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit ist nach wie vor hoch, da 2023 seinen Lauf nimmt, und wir können spüren, dass unser Portfolio in diesem Umfeld weiter überdurchschnittlich abschneiden wird."

HEADSTART ADVISERS Najy N. Nasser, Chief Investment Officer – www.headstartadvisers.com

Informationen zu HeadStart HeadStart Advisers Ltd ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das 1990 gegründet wurde und von der FCA als Anlageberater für die HeadStart-Familie von Hedgefonds zugelassen und reguliert wird (gemäß den Bestimmungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetzgebung, wodurch das Unternehmen Anlagebeschränkungen unterliegt, die auf der Unternehmenswebsite ausführlicher dargelegt werden).

Die Direktoren von HeadStart Advisors Limited sind Najy Nasser und Henry Watkinson. Das Unternehmen hat sein Büro in 1 Knightsbridge Green, London SW1.

HeadStart Advisers Ltd ist nach dem Financial Services & Markets Act 2000 von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Diese Pressemitteilungen stellen weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Beantragung einer Investition in den/die Fonds dar.

