Der Citi Global Tech Hub in Bahrain ist auf dem besten Weg, 1.000 bahrainische Programmierer zu beschäftigen

Citi Bahrain hat den ersten Jahrestag seines globalen Technologiezentrums gefeiert, das auf dem besten Weg ist, über zehn Jahre 1.000 bahrainische Programmierer zu beschäftigen. Derzeit besteht das Zentrum aus 110 bahrainischen Mitarbeitern, von denen 91 in den Räumlichkeiten von Citi Seef zu arbeiten begonnen haben, und 19 weitere Mitarbeiter werden bald hinzukommen. Weibliche Mitarbeiter des Technologiezentrums machen 22 % der bahrainischen Belegschaft aus, was den durchschnittlichen Anteil von Mitarbeiterinnen bei anderen Citi-Technologiezentren auf der ganzen Welt übertrifft.

Für die Auswahl eines Landes für sein globales Technologiezentrum führte Citi ein rigoroses Verfahren mit der Überprüfung von technischen Programmierfähigkeiten und Interviews durch, und die bahrainischen Talente erzielten vor allen anderen Standorten die höchste Erfolgsrate. Noch ermutigender war die Anzahl weiblicher Talente im Kandidatenpool von Bahrain, während Bahrain laut dem Inclusive Internet Index (2022) von Meta weltweit an erster Stelle steht. Für den Index werden unter anderem die Vermittlung von digitalen Fertigkeiten und die MINT-Ausbildung für Mädchen und Frauen, eine offene Datenpolitik und Datenschutzvorschriften berücksichtigt.

Ihre Hoheit Shaikha Hessa bint Khalifa Al-Khalifa, Mitglied des Supreme Council for Women und Vorsitzende des Bahrain Women in Fintech Committee, kommentierte den Jahrestag und den Beitrag weiblicher Teilnehmer zum Technologiezentrum wie folgt: „Wir freuen uns, die Erfolge von Citi ein Jahr nach der Einführung des Technologiezentrums zu sehen. Solche Initiativen tragen positiv dazu bei, die Ziele des Women in Fintech Committee zu erreichen, das im Rahmen des nationalen Plans zur Förderung der bahrainischen Frauen und der nationalen Initiative für die Gleichstellung der Geschlechter in den Zukunftswissenschaften im Einklang mit den Leitlinien der wirtschaftlichen Vision 2030 für Bahrain sowie den Initiativen des Königreichs für digitale Transformation arbeitet. Es macht uns stolz zu sehen, wie bahrainische Frauen direkt zum Betrieb und Wachstum des globalen Technologiezentrums von Citi beitragen."

Darüber hinaus äußerte sich Seine Eminenz der Gouverneur der Zentralbank von Bahrain, Herr Rasheed Mohammed Al Maraj, wie folgt zu diesem Anlass: „Der Finanzdienstleistungssektor hat in den vergangenen zehn Jahren Fortschritte gemacht, und wir erwarten weitere Veränderungen in den kommenden Jahren, da das Tempo der Digitalisierung zunimmt. Wir sind stolz darauf, dass bahrainische Talente und Kompetenzen zur Entwicklung globaler Zentren beitragen, die mit angesehenen Finanzinstituten verbunden sind, um digitale Lösungen im Finanzsektor zu fördern."

Laut dem CEO von Citi Bahrain, Michel Sawaya, konnte Citi seit der Einführung großartige Ergebnisse verzeichnen. „Die Programmierer hatten einen großen Einfluss auf die Entwicklung unserer digitalen Plattformen wie Citi Velocity und CitiFX Pulse. Ihr positiver Beitrag half dabei, wichtige Funktionen zu implementieren, und die Programmierer wurden danach bei größeren Projekten eingesetzt, die geholfen haben, Citi-Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen", sagte er.

Citi hat letztes Jahr sein globales Technologiezentrum im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen Tamkeen, dem bahrainischen Arbeitsfonds, und dem Bahrain Economic Development Board (EDB), der Investitionsförderungsagentur des Königreichs, ins Leben gerufen. Als erstes Unternehmen in der Region zielt das Technologiezentrum darauf ab, digitale Lösungen für die regionalen und globalen Kunden von Citi zu entwickeln und zu verbessern und gleichzeitig 1.000 Arbeitsplätze im Technologiebereich über zehn Jahre für Bahrainer zu schaffen.

