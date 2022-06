Fürstentum Liechtenstein

Information zu den Jagdeignungs- und Jagdaufseherprüfungen

Vaduz (ots)

Im Herbst 2023 werden in Liechtenstein voraussichtlich die Waffenhandhabungs- und Schiessprüfungen für die Jagdeignungs- und Jagdaufseherprüfungen durchgeführt. Zur Vorbereitung auf die Waffenhandhabungsprüfung findet im April 2023 ein Einführungskurs statt.

Ab Herbst 2023 finden die themenbezogenen Vorbereitungskurse und Exkursionen für die theoretische Prüfung im Mai/Juni 2024 statt.

Für die Zulassung zur Jagdeignungsprüfung ist die Absolvierung von insgesamt 30 und für die Jagdaufseherprüfung von insgesamt 170 Hegestunden Voraussetzung. Die Hegestunden können ab Herbst 2022 geleistet werden.

Für die Durchführung der Vorbereitungskurse und Hegestunden sind mindestens zwanzig Anmeldungen erforderlich.

Am Montag, 27. Juni 2022 findet im Restaurant Edelweiss, Triesenberg, um 19.00 Uhr ein Informationsabend statt.

Interessentinnen und Interessenten für die Hegestunden und Vorbereitungskurse können sich bis Sonntag, 31. Juli 2022 beim Amt für Umwelt, Postfach 684, 9490 Vaduz, info.au@llv.li, schriftlich anmelden.

Für die Zulassung zur Jagdeignungs- und Jagdaufseherprüfung ist der Besuch der Vorbereitungsanlässe nicht zwingend, wird aber sehr empfohlen. Die Kosten für die Teilnahme am Einführungskurs zur Waffenhandhabung betragen CHF 100.-- und für die Vorbereitungskurse CHF 650.--. Das Basislehrmittel "Jagen in der Schweiz" ist in den Kurskosten enthalten.

Die definitive Anmeldung zu den Prüfungen erfolgt drei Monate vor dem Prüfungstermin. Interessentinnen und Interessenten können beim Amt für Umwelt um die Zulassung zur Prüfung ansuchen. Hierfür erfolgt eine separate Ausschreibung in den amtlichen Publikationsorganen.