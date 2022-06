Anapaya Systems AG

Secure Swiss Finance Network (SSFN) schützt mit SIC und euroSIC weitere kritische Infrastrukturen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktinfrastruktur-Anbieterin SIX lancierten im November 2021 das Secure Swiss Finance Network (SSFN) in enger Zusammenarbeit mit den Telekommunikationsunternehmen Sunrise, Swisscom und SWITCH sowie dem SCiON-Softwareanbieter Anapaya Systems. Das SSFN basiert auf der SCiON-Technologie und bietet der Schweizer Finanzindustrie mehr Flexibilität, Funktionalität und erhöhte Cybersicherheit. Seit dem 1. Juni werden auch die Interbanking-Transaktionen der Zahlungssysteme SIC und euroSIC ins SSFN eingebunden. Damit können alleine in der Schweiz Transaktionen in der Höhe von täglich 300 Milliarden Franken besser gegen Instabilität und Cyberattacken geschützt werden, was den Schweizer Finanzplatz international stärkt.

Das von SIX betriebene Swiss Interbank Clearing (SIC) System erfordert sichere und stabile Verbindungen und ist eine der kritischsten Finanzinfrastrukturen der Branche. Seit diesem Monat nutzt die Schweizerische Nationalbank das SSFN für den Anschluss an die produktiven SIC- und euroSIC-Systeme und beweist damit ihre Führungsrolle und ihr Vertrauen in das Netzwerk, das sie mit aufgebaut hat.

SSFN ist ein in sich geschlossenes Netz, das noch belastbarer ist als das bestehende Kommunikationsnetz Finance IPNet. SSFN bietet überlegene Konnektivität und Stabilität, die eine flexible Kommunikation mit Finanzmarktinfrastrukturen (FMI) zwischen den Marktteilnehmern ermöglicht. Es schützt vor grossen Internet-Risiken wie Distributed Denial of Service (DDoS)-Attacken und stärkt damit die Cybersecurity des Finanzplatzes Schweiz als Ganzes. Nach und nach werden auch weitere Dienste wie das Wertschriftenabwicklungssystem SECOM oder ATM Monitoring (elektronische Überwachung der Cash-Automaten) über das SSFN verfügbar sein und das bisherige Finance IPNet abgelöst werden.

Die Finanzindustrie hat den Migrationsprozess ihres Interbanking-Zahlungsverkehrs in Zusammenarbeit mit ihren Netzwerkinfrastrukturexperten begonnen. Da alle Anpassungen auf Netzwerkebene vorgenommen werden, spüren die Endnutzer von Geschäftsanwendungen keine Auswirkungen der Migration.

Fritz Steinmann, Senior Netzwerk- und Netzwerksicherheitsarchitekt bei SIX zu SCiON: "Ausführliche Tests unter extremen Bedingungen haben die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit der Infrastruktur bewiesen, die durch die Pfadkontrolle und die inhärenten Multipathing-Eigenschaften einer SCiON-basierten Netzwerkarchitektur ermöglicht wird. Dieser Grad an Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit ist eine enorme Verbesserung zur Sicherstellung der Geschäftskontinuität für aktuelle und zukünftige systemrelevante Anwendungsfälle und Applikationen nicht nur im Finanzsektor, sondern auch für andere kritische Infrastrukturen."

Über SIC / euroSIC

SIC ist eines der führenden Echtzeit-Bruttosysteme (Real Time Gross Settlement, RTGS) der Welt und wickelt täglich Millionen von Transaktionen im Wert von über 300 Milliarden Franken ab. SIC ist damit von grosser Bedeutung für einen einwandfrei funktionierenden Schweizer Finanzplatz. euroSIC sichert Schweizer Teilnehmerbanken eine schnelle und kostengünstige Verbindung in Echtzeit mit allen Finanzinstituten in der EU und im EWR. Umgekehrt ermöglicht euroSIC den EU/EWR-Banken, Euro-Transaktionen einfach und effizient mit den Schweizer euroSIC-Teilnehmern abzuwickeln. Weitere Informationen unter: www.six-group.com/de/products-services/banking-services/interbank-clearing/sic.html

Über Anapaya

Anapaya Systems AG ist ein Schweizer Unternehmen, dessen Ziel es ist, ein internationales Ökosystem aufzubauen, das SCiON-basierte Dienste für zuverlässigere, sicherere und stabilere Netzwerke bietet. Unsere Lösungen bieten Organisationen auf der ganzen Welt eine Möglichkeit, vertrauliche Geschäftsdaten sicher und transparent über das Netzwerk zu transportieren und Informationen zwischen Unternehmensstandorten, vertrauenswürdigen Partnern und Cloud-Anbietern zu senden. Anapaya Systems AG hat ihren Sitz an der Hardturmstrasse 253 in Zürich, Schweiz, und wird vertreten durch Martin Bosshardt (CEO) und Samuel Hitz (CTO). https://www.anapaya.net/