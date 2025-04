Micro-Star INT'L CO., LTD.

MSI-Server versorgen Rechenzentren der nächsten Generation auf dem OCP EMEA Summit 2025

Präsentation von ORv3-konformen und hochdichten Multi-Node-Plattformen für skalierbare, energieeffiziente Cloud-Infrastrukturen

MSI, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsserverlösungen, stellte auf dem OCP EMEA Summit 2025 am 29. und 30. April an Stand A19 seine neuesten ORv3-kompatiblen und hochdichten Multi-Node-Serverplattformen vor. Diese Plattformen der nächsten Generation basieren auf der von der OCP anerkannten DC-MHS-Architektur und unterstützen die neuesten AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005. Sie sind so konzipiert, dass sie eine herausragende Rechendichte, Energieeffizienz und Skalierbarkeit bieten und damit den wachsenden Anforderungen moderner, datenintensiver Rechenzentren gerecht werden.

„Wir freuen uns, durch unsere Beiträge zum Open Compute Project Teil der Open-Source-basierten Innovation und Nachhaltigkeit zu sein", sagt Danny Hsu, General Manager von Enterprise Platform Solutions. „Wir engagieren uns weiterhin für die Förderung offener Standards, eines auf Rechenzentren ausgerichteten Designs und einer modularen Serverarchitektur. Unsere Fähigkeit, schnell Produkte zu entwickeln, die auf spezifische Kundenanforderungen zugeschnitten sind, ist von zentraler Bedeutung für die Infrastruktur der nächsten Generation und macht MSI zu einem zuverlässigen Partner für skalierbare, leistungsstarke Lösungen."

Der Open Compute CD281-S4051-X2 ist ein ORv3-kompatibler 2OU 2-Node-Server mit 21 Zpll, der für Hyperscale-Implementierungen entwickelt wurde. Angetrieben von AMD EPYC-Prozessoren der Serie 9005 unterstützt jeder Knoten eine einzelne CPU mit bis zu 500 W TDP, zwölf DDR5 DIMM-Steckplätzen und bis zu zwölf PCIe 5.0 E3.S NVMe-Einschüben und bietet so eine außergewöhnliche Speicherbandbreite, eine hohe Speicherdichte und einen ultraschnellen Datendurchsatz. Mit EVAC-CPU-Kühlkörpern (Extended Volume Air Cooling) und Unterstützung für die ORv3 48VDC-Stromversorgungsarchitektur gewährleistet die Plattform eine energieeffiziente Leistung und einen skalierbaren Betrieb – ideal für Cloud-Rechenzentren der nächsten Generation.

Ebenfalls zu sehen ist der Core Compute CD270-S4051-X4, ein hochdichter 2U 4-Node Server, der für Cloud Computing auf Basis der OCP DC-MHS-Architektur optimiert ist. Jeder unabhängige Knoten verfügt über einen einzelnen AMD EPYC 9005 Series Prozessor, zwölf DDR5 DIMM-Steckplätze und drei PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe-Schächte, die leistungsstarke Rechenleistung, schnellen Speicher und hohe Speicherbandbreite in einem kompakten Gehäuse bieten. Die modulare Architektur, die EVAC-Kühlungsunterstützung für bis zu 400 W pro Knoten und die integrierten OCP-NICs bieten thermische Effizienz und Konnektivität für leistungsorientierte Cloud-Implementierungen.

Als offizieller OCP Solution Provider treibt MSI die Entwicklung offener Standards und des Rechenzentren-Designs weiter voran. Viele der Serverplattformen von MSI wurden als „OCP Inspired" zertifiziert, was unsere Fähigkeit unterstreicht, schnell kundenspezifische Lösungen zu liefern, die auf spezifische Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Diese Zertifizierung spiegelt das kontinuierliche Engagement von MSI wider, Innovationen voranzutreiben und das Open-Compute-Ökosystem voranzubringen.

