XCMG Machinery stärkt seine Präsenz auf dem europäischen Markt durch lokalisierte Aktivitäten und verbesserte Dienstleistungen in Frankreich und Polen

XCMG Machinery („XCMG", 000425), ein führender asiatischer Hersteller von Baumaschinen, beschleunigt seine Expansion in Europa durch strategische lokale Investitionen, Partnerschaften und Serviceinnovationen und bekräftigt damit sein Engagement für die nachhaltige Entwicklung und das industrielle Wachstum der Region.

XCMG-Europa Sp. z o.o. hat am 13. April in Kompin, Polen, mit der Grundsteinlegung für eine hochmoderne Montagehalle zur Produktion von fortschrittlichen Horizontalbohrgeräten (Horizontal Directional Drilling, HDD) einen Meilenstein gesetzt. Die 2004 errichtete, den EU-Normen entsprechende Anlage verdeutlicht die lokale Fertigungsstrategie von XCMG, bei der polnisches Ingenieurswissen mit den hochmodernen Fertigungsinnovationen von XCMG im Bereich Straßenbaumaschinen kombiniert wird.

An der Veranstaltung nahmen der ehemalige polnische Präsident Bronisław Komorowski, der Präsident der XCMG Group Yang Dongsheng sowie lokale Amtsträger teil. Im Mittelpunkt standen die Bedeutung des Projekts für die Steigerung der Produktionseffizienz, die Senkung der Kosten und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

„Diese Investition stärkt nicht nur Polens Position als Drehscheibe für hochwertige Maschinen, sondern erweitert auch unsere Kapazitäten, um europäischen Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten", erklärte Michał Myczkowski, Präsident von XCMG-Europa. Die Anlage wird sich auf Ausrüstung für grabenlose Bohrungen spezialisieren und damit der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Infrastrukturtechnologien in Europa entsprechen.

Unterdessen veranstalteten XCMG und sein offizieller Vertriebspartner Groupe LABROSSE am 14. April in Frankreich einen erfolgreichen Tag der offenen Tür, an dem sie ihre Pläne zur Erweiterung ihrer Präsenz durch Akquisitionen und den Ausbau des Servicenetzes vorstellten. LABROSSE hat lokale Schlüsselvermietungsunternehmen wie Barthélémy Location und E2M übernommen, fünf weitere Partnerschaften stehen kurz vor dem Abschluss. Die Einweihung des neuen Hauptsitzes der Groupe LABROSSE festigt die Position von XCMG mit 12 lokalisierten Modellen, darunter Erdbewegungsmaschinen und Hubarbeitsbühnen, die von technischen Experten vor Ort unterstützt werden.

„Unsere Europastrategie legt den Schwerpunkt auf intelligente Innovationen, ökologischen Wandel und exzellenten Service", betonte Yang Dongshengund kündigte die bevorstehende Eröffnung eines europäischen Schulungszentrums und einer Leasing-Tochtergesellschaft an. Diese Initiativen zielen darauf ab, Kunden mit fortgeschrittenen Kompetenzen und flexiblen Finanzierungsoptionen auszustatten und so langfristige betriebliche Effizienz zu gewährleisten.

In Frankreich hat XCMG die Gründung einer Tochtergesellschaft formalisiert, deren Abteilungen jeweils von einem multinationalen französisch-chinesischen Team geleitet werden. In Deutschland hat XCMG ein Service-, Schulungs- und Ersatzteillagerzentrum mit einer Fläche von 5.000 m² errichtet.

Durch die Kombination der lokalen Produktion in Polen mit dem verstärkten Vertriebsnetz in Frankreich unterstreicht XCMG seinen doppelten Fokus auf hervorragende Fertigungsqualität und kundenorientierte Dienstleistungen. Mit sechs internationalen Forschungs- und Entwicklungszentren und Niederlassungen in 193 Ländern integriert XCMG weiterhin lokale Talente und Ressourcen in seine globale Struktur.

