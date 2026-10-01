Superfund Asset Management GmbH

Ulrich Behm ist neuer CEO der Superfund Gruppe

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Wien/Vaduz (ots)

Christian Baha holt erfahrenen Schweizer Asset-Management-Experten an die Spitze der Superfund Gruppe.

Der Schweizer Finanzmanager Dr. Ulrich Behm hat mit 1. Oktober 2026 die Position des CEO der Superfund Gruppe übernommen und damit die Verantwortung für deren weltweite Geschäftstätigkeit. Behm ist ein ausgewiesener Asset-Management-Experte mit langjähriger Erfahrung in der internationalen Geschäftsentwicklung, der strategischen Unternehmensführung sowie im institutionellen Asset Management. Zu seinen beruflichen Stationen zählen insbesondere seine Tätigkeit als CEO von Vontobel Asset Management Asia Pacific sowie verschiedene leitende Funktionen im europäischen und Schweizer Asset-Management-Geschäft von Vontobel.

Ulrich Behm studierte an der Universität St. Gallen, wo er im Bereich Finanzwesen promovierte. Nachdem er zuerst bei McKinsey & Co. tätig war, wechselte er 1999 zu Vontobel Asset Management. Dort war er über zwei Jahrzehnte in leitenden Funktionen tätig und maßgeblich am Aufbau und an der Entwicklung des europäischen und asiatischen Geschäfts beteiligt.

Nach seiner Tätigkeit als Regional Head Europe in Zürich übernahm er 2008 die Position des CEO und Regional Head Asia Pacific in Hong Kong, die er bis 2022 innehatte. Anschließend kehrte er nach Zürich zurück und übernahm die Leitung des Schweizer Vertriebsgeschäftes von Vontobel Asset Management.

«Ich freue mich sehr darauf, die Superfund Gruppe zu leiten und gemeinsam mit Christian Baha ihre internationale Weiterentwicklung voranzutreiben. Superfund steht für Unternehmergeist, Innovationskraft und schnelle Entscheidungswege. Für mich ist es eine Freude und zugleich eine spannende Herausforderung, meine langjährige Erfahrung einzubringen und das Asset Management der Baha-Gruppe weltweit auszubauen», erklärt Behm.

«Mit Ulrich Behm holen wir einen anerkannten Asset Management Experten zu Superfund, der einen ausgezeichneten Leistungsausweis beim Geschäftsaufbau und der Führung von internationalen Teams und Standorten in der Finanzindustrie hat», erklärt Christian Baha. «Wir haben in den vergangenen Monaten bereits intensiv zusammengearbeitet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen.»

Über Superfund

Die Superfund Gruppe wurde 1995 von Christian Baha in Wien gegründet. Superfund war der erste Fondsanbieter, der international Publikumsfonds mit vollautomatisierten Handelssystemen angeboten hat. Ziel dieser Systeme ist es, langfristig positive Erträge sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten zu erzielen. Heute ist die Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in Europa und Asien international tätig und verbindet Finanzmarkt-Know-how mit der Entwicklung und Anwendung technologiebasierter, quantitativer Handelssysteme für eine Reihe von Anlagefonds.