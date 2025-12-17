PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Regierung beschliesst Erarbeitung einer Jugendstrategie

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 16. Dezember 2025 die Erarbeitung einer Jugendstrategie für Liechtenstein beschlossen. Damit setzt sie ein zentrales Vorhaben des Regierungsprogramms 2025-2029 um: den Generationendialog weiterzuentwickeln und eine koordinierte Jugendförderung zu etablieren.

Die Jugendstrategie soll jungen Menschen in Liechtenstein Orientierung geben, ihre individuelle Entwicklung fördern und sie befähigen, Verantwortung für ihre Zukunft und für die Gesellschaft zu übernehmen. Als politisches Steuerungsinstrument wird sie die Lebensrealitäten, Bedürfnisse und Herausforderungen der jungen Generation erfassen und in konkrete Handlungsfelder gliedern.

Zur Erarbeitung der Strategie wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für Gesellschaft und Justiz, des Amtes für Soziale Dienste, des Amtes für Gesundheit, des Schulamtes, der Stabsstelle Sport und der Offenen Jugendarbeit. Sie hat den Auftrag, der Regierung im zweiten Quartal 2027 eine umfassende Jugendstrategie vorzulegen.

Die Strategie soll ein Leitbild für Politik, Verwaltung und Gesellschaft sein und eine gemeinsame Grundlage für alle Akteure schaffen, die mit Jugendlichen arbeiten.

Die Jugendstrategie wird partizipativ entwickelt: Über geeignete Beteiligungsformate werden relevante Organisationen, Fachstellen und Jugendliche aktiv in den Prozess einbezogen. Ziel ist es, die Jugend als aktive Mitgestalterin einer nachhaltigen, digitalen und solidarischen Zukunft anzuerkennen und ihre Beteiligung strukturell zu sichern. "Wir freuen uns sehr auf diese Arbeit und den Austausch mit den Beteiligten", erklärt Gesellschaftsminister Emanuel Schädler.

Pressekontakt:

Ministerium für Gesellschaft und Justiz
Michael Winkler, Generalsekretär
T +423 236 60 94
michael.winkler@regierung.li

