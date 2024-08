Vollelektrischer Lowliner der Designwerk Technologies AG auf Demo-Tour in Deutschland

Designwerk Technologies AG

28.08.2024 – Als erster Anbieter auf dem Markt gibt die Designwerk Technologies AG Interessierten und Kunden die Möglichkeit, einen vollelektrischen Lowliner-Truck zu testen. Während einer zwei- bis vierwöchigen Testphase können Interessierte das Modell für den Volumentransport ausleihen und im Tagesgeschäft einsetzen. Mit der Möglichkeit einer Erprobung spricht der E-Mobilitätsexperte Unternehmen mit Volumen-Transportern an.

Derzeit haben Kunden und Interessierte der Designwerk Technologies AG die Möglichkeit einen vollelektrischen MID CAB Semi Lowliner 4x2T Probe zu fahren. Als erster E-LKW-Anbieter mit laufender Fertigung von E-Lowlinern bietet das Schweizer Unternehmen Designwerk Technologies AG Interessenten ab sofort einen anmietbaren batterieelektrischen Lowliner zu Testzwecken an. Möglich wird das Vorhaben durch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Vermietpartner GTT Greiwing Truck & Trailer. «Die Test-Tour ist ausgerichtet auf Flottenbetreiber, deren Fuhrpark aus Lowliner-Sattelzugmaschinen besteht und die Erfahrung mit der E-Mobilität in diesem besonderen Anwendungsbereich aufbauen wollen.» so Fabian Bahlmann, Vertriebsleiter, E-Trucks Europe North. Der Truck kann für zwei oder vier Wochen gemietet werden. Optional kann das Testpaket mit einem mobilen DC-Schnellladegerät ergänzt werden. Zum Start einer jeden Test-Tour findet eine Mini-E-Mobilitätsschulung zum Betrieb und den Einsatzrouten durch einen Designwerk-Experten statt. Im Anschluss an die Testphase erhält der Anwender eine individuelle Auswertung mit persönlichem Abschlussgespräch. Die Nachfrage nach den Test-Slots ist gross. Eine zweistellige Anzahl von Designwerk E-LKWs wurde auf Basis positiver Förderbescheide seitens des Vermietpartners angeschafft, das heisst neue Mietkunden profitieren auch in diesem Jahr von den Fördergeldern des Bundesprogramms für klimaschonende Nutzfahrzeuge und dazugehöriger Infrastruktur (KsNI). Damit ist die Amortisierung deutlich früher möglich und so steigt das Interesse der Transportlogistiker.

15% höhere Volumenkapazität

Die niedrige Aufsattelhöhe ab 937 Millimetern der batterieelektrischen Lowliner-Sattelzugmaschine ermöglicht den Einsatz von Mega-Trailern für den Volumentransport mit einer lichten Ladehöhe von drei Metern. So kann in Kombination mit dem Lowliner eine bis zu 15 Prozent höhere Volumenkapazität oder 50 Prozent mehr Ladungsträger im Vergleich zum konventionellen Äquivalent gefahren werden. Die sogenannten Mega-Trailer finden vor allem in der Automobilindustrie Anwendung und zahlreiche Flotten setzen die Designwerk E-Lowliner schon im Alltagseinsatz ein. Auf Grund ihres grösseren Ladevolumens können diese den drei Meter hohen Laderaum komplett mit den standardisierten Ladungsträgern nutzen. Möglich macht das das Herzstück der Sattelzugmaschine: Die Batterie. Designwerk entwickelte hierfür eine flache Lithium-Eisenphosphat--Batterie (LFP), die die besonders niedrige Bauhöhe und damit Sattelhöhe möglich macht. Die LFP-Technologie ermöglicht eine sehr hohe Lebensdauer von über 3000 Ladezyklen. Mit der installierten Batteriekapazität von 340 Kilowattstunden sind Reichweiten bis zu 260 Kilometer möglich. Die HIGH CAB Kabinenoption des Lowliners ist auch als neue aerodynamisch optimierten VENTURO Version verfügbar, die eine Verbrauchsreduzierung von bis zu fünf Prozent ermöglicht. Geladen wird mit bis zu 150 Kilowatt in 1,5 Stunden (10-80 % SoC).

Lowliner auf der IAA-Transportation

Interessenten, denen eine mehrtägige Test-Tour nicht in den Kalender passt, empfiehlt Designwerk einen Besuch auf der IAA-Transportation in Hannover: Dort kann ein elektrobetriebener Lowliner des Vermietpartners GGT Greiwing auf der Internationalen Automobil Ausstellung mit einem Fleetloop Mega-Trailer Probe gefahren werden. Vom 17. bis 22. September 2024 wird das Testfahrzeug auf dem Test Drive zur Verfügung stehen.

Schon einen Tag vorab, am 16.09.2024 haben akkreditierte Medienvertreter die Möglichkeit, das Fahrzeug während der offiziellen Pressekonferenz der IAA-Transportation genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die geführte Pressetour im Rahmen der IAA-Transportation findet ab 10.20 Uhr direkt beim Test Drive in Halle 11, TD 14 statt. Hier können Sie sich bereits jetzt anmelden.

Egal, ob es um eine kurze Testfahrt auf der IAA in Hannover oder um einen mehrwöchigen Einsatztest geht. Details zum Angebot erhalten Interessenten über eine Anfrage bei trucks@designwerk.com .

