Zentrum Paul Klee

Ausstellung: Chaïm Soutine. Gegen den Strom (16.8.–1.12.2024)

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Liebe Medienschaffende

Das Kunstmuseum Bern widmet dem Maler Chaïm Soutine (1893–1943) mit Chaïm Soutine. Gegen den Strom vom 16. August bis 1. Dezember 2024 eine grosse Retrospektive. Seine expressiven und farbgewaltigen Gemälde zielen auf die existenzielle Dimension des Daseins und sind zugleich pures malerisches Experiment. Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und dem Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Dänemark, entstanden.

Wir laden Sie herzlich zur Medienvorbesichtigung mit Anne-Christine Strobel, Kuratorin der Ausstellung, am Mittwoch, 14. August 2024 um 10 Uhr im Kunstmuseum Bern ein. Bitte melden Sie sich via press@kunstmuseumbern.ch an.

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie im Mediendossier im Anhang.

Herzliche Grüsse

Martina Witschi

Kommunikation & Medienarbeit Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle Kunstmuseum Bern Hodlerstrasse 8-12, 3011 Bern press@kunstmuseumbern.ch | +41 31 328 09 93 kunstmuseumbern.ch

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Kunstmuseum Bern gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.