MEDIENMITTEILUNG - Neuer stv. Medizinischer Spitaldirektor

Zürich, 28. Oktober 2024 – Die Universitätsklinik Balgrist hat Prof. Dr. med. Patrick Zingg, Leiter Hüft- und Beckenchirurgie und stv. Klinikdirektor Orthopädie, zum stv. Medizinischen Spitaldirektor befördert.

Prof. Dr. med. Patrick Zingg, Leiter Hüft- und Beckenchirurgie und stv. Klinikdirektor Orthopädie, wurde auf Antrag von Prof. Dr. med. Mazda Farshad vom Vorstand des Schweizerischen Vereins Balgrist zum stv. Medizinischen Spitaldirektor der Universitätsklinik Balgrist befördert. Als stv. Medizinischer Spitaldirektor tritt er die Nachfolge von Prof. Dr. med. Armin Curt an, der im Sommer emeritiert wurde.

Seit 24 Jahren ist Prof. Patrick Zingg an der Universitätsklinik Balgrist, seit 2017 als Leiter Hüft- und Beckenchirurgie und seit 2020 zudem als stv. Klinikdirektor Orthopädie. Er ist Titularprofessor und Lehrbeauftragter der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich. Seine Spezialisierungen sind die gelenkserhaltende Chirurgie bei Impingement und bei Dysplasie (Hüftarthroskopie, periacetabuläre Beckenosteotomie, femorale Umstellungsosteotomie), die Prothetik (künstlicher Gelenksersatz) und die Revisionsprothetik (Prothesen-Wechsel, Rekonstruktion von Knochendefekten und Muskelschäden).

Nach dem Medizinstudium an der Universität Zürich begann er als Assistenzarzt Chirurgie im Stadtspital Triemli und dann als Assistenzarzt Anästhesie im Universitätsspital Zürich, bevor er 2001 als Assistenzarzt Orthopädie zur Universitätsklinik Balgrist kam. 2008 absolvierte er ein Fellow Traumatologie/Orthopädie am Sunnybrook Health Sciences Centre in Toronto, Kanada.

Prof. Dr. med. Mazda Farshad, Medizinischer Spitaldirektor: «Ich freue mich sehr, dass ich in meiner Funktion als Medizinischer Spitaldirektor mit Prof. Dr. med. Patrick Zingg einen Stellvertreter an meiner Seite habe, der den Balgrist gründlich kennt. Unsere Zusammenarbeit hat sich über viele Jahre etabliert und gefestigt.»

Kontakt für weitere Informationen Prof. Dr. med. Mazda Farshad, Medizinischer Spitaldirektor

Informationen zur Universitätsklinik Balgrist Die Universitätsklinik Balgrist ist ein hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für die Abklärung, Behandlung und Nachbetreuung von Schädigungen des Bewegungsapparats. Medizinisch gliedert sich das Leistungsangebot in die Bereiche Orthopädie, Paraplegiologie, Rheumatologie und Physikalische Medizin, Sportmedizin, Neuro-Urologie, Chiropraktik, Radiologie sowie Anästhesiologie. Das breite Spektrum vernetzter Therapien wird ergänzt durch pflegerische Betreuung, soziale, versicherungsrechtliche und psychologische Beratung sowie berufliche Eingliederungsmassnahmen und Rehabilitation. Alle Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, den Patientinnen und Patienten grösstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.

Die Universitätsklinik Balgrist setzt mit ihren Forschungsinfrastrukturen Balgrist Campus und OR-X in der orthopädischen Forschung und Lehre international anerkannte Massstäbe.

Der private Träger der Universitätsklinik Balgrist ist der Schweizerische Verein Balgrist.

