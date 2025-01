RTLZWEI

Neue Folgen "Hartz und herzlich" aus Kassel

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Sozialdokumentation beleuchtet erstmals die Stadt Kassel

Neue Folgen "Hartz und herzlich" aus Kassel ab Dienstag, den 28. Januar um 21:15 Uhr bei RTLZWEI

"Hartz und herzlich" begibt sich in eine neue Stadt und begleitet zum ersten Mal Menschen in Kassel. Neben Kunstausstellungen, schönen Parks und Villenvierteln gibt es auch Brennpunkte, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner täglich mit Armut und Arbeitslosigkeit konfrontiert werden. Die Sozialdokumentation erzählt genau diese Geschichten. Im Stadtteil Nord-Holland wohnt die 52-jährige Conni, die mehr arbeiten möchte, aber mit strukturellen Hürden zu kämpfen hat. Der 55-jährige Robert gibt seine geringen Mittel gerne für seine Tiere aus - auch wenn er dafür selbst zurückstecken muss. Neue Folgen "Hartz und herzlich" aus Kassel - ab dem 28. Januar, immer dienstags um 21:15 Uhr bei RTLZWEI.

"Hartz und herzlich" widmet sich in den neuen Folgen erstmalig der Stadt Kassel. Die hessische Großstadt liegt genau in der Mitte Deutschlands und ist für die dort stattfindende Kunstausstellung "documenta" international bekannt. Die Stadt gilt außerdem aufgrund ihrer zahlreichen Parks und Grünflächen als "grüne Lunge" Deutschlands. Doch neben prächtigen Villenvierteln und teuren Geschäften gibt es dort genauso Armut und Menschen, die mit dem Alltag kämpfen.

Im Stadtteil Nord-Holland lebt Conni. Die 52-Jährige hat eine schwierige Trennung hinter sich. Doch sie hat gekämpft und hat mittlerweile einen Nebenjob als Haushaltshilfe. Weil Conni der Job großen Spaß macht, hat sie sogar jetzt ihre Stunden aufgestockt! Doch schon folgt der nächste Dämpfer: Darf sie neben ihrer Teilerwerbsminderungsrente überhaupt so viel Geld dazu verdienen? Außerdem ist Conni bei Adoptiveltern groß geworden und begibt sich in den Folgen auf die Suche nach ihren Wurzeln.

Der 55-jährige Robert lebt zusammen mit seinen beiden Kaninchen in der Forstfeldsiedlung. Damit es ihnen gut geht, hat er für sie sein Schlafzimmer geräumt und schläft im Wohnzimmer auf der Couch. Deshalb leidet er unter Rückenschmerzen. Sein größter Wunsch: ein Boxspringbett! Doch bevor es zum Kauf kommt, muss Robert erstmal seine Finanzen ordnen, denn immer wieder erhält er Mahnungsbescheide. Außerdem ist der Witwer wieder auf der Suche nach der großen Liebe. Nachdem er beim Online-Dating durch einen Betrug viel Geld verloren hat, unternimmt er einen neuen Versuch.

"Hartz und herzlich" aus Kassel - ab Dienstag, den 28. Januar um 21:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Sendung wird produziert von UFA Show & Factual. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Hartz und herzlich":

"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen sozialen Brennpunkten. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums. Produziert wird das Format von der UFA Show & Factual GmbH.