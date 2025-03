Knowledge Action Change

Kostenloser Online-Kurs von Knowledge•Aktion•Veränderung führt zu neuen Ansätzen im Kampf gegen rauchbedingte Todesfälle und Krankheiten

London, 10. März 2025 (ots/PRNewswire)

Die in Großbritannien ansässige Agentur für öffentliche Gesundheit, Knowledge•Aktion•Ändern Sie (K•A•C), startet einen kostenlosen Online-Kurs mit dem Titel Understanding Tobacco Harm Reduction , um die durch brennbaren Tabak und giftige rauchlose Produkte verursachten Krankheiten und Todesfälle zu verringern.

Durch Rauchen bedingte Krankheiten verursachen nach wie vor weltweit acht Millionen Todesfälle pro Jahr, aber Nikotin ist nicht die Ursache für tabakbedingte Krankheiten. Für Menschen, die das Rauchen nicht aufgeben können oder wollen, gibt es jetzt eine Reihe von alternativen Möglichkeiten der Nikotinverabreichung, die weniger Risiken für die Gesundheit bergen. Wenn es gelingt, möglichst viele Raucher dazu zu bewegen, auf diese sichereren Nikotinprodukte (SNP) umzusteigen, zu denen Nikotinverdampfer (E-Zigaretten), erhitzte Tabakprodukte, Nikotinbeutel und Snus gehören, bietet dies eine enorme Chance für die weltweiten Bemühungen zur Verringerung der schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums (THR), um rauchbedingte Krankheiten zu reduzieren. Dieser Kurs macht die Evidenzbasis für diese potenziell lebensrettende Maßnahme der öffentlichen Gesundheit einem breiten Publikum zugänglich.

Aufbauend auf dem Erfolg von K•A•C's bahnbrechendem Tobacco Harm Reduction Scholarship Programme, das mehr als 100 Forscher und Befürworter der Schadensminderung durch Tabakkonsum aus 55 Ländern gefördert hat, bietet dasselbe Team nun all jenen, die die Folgen des Rauchens verringern wollen, die Möglichkeit, auf einen hochwertigen Open-Access-Kurs zuzugreifen: Understanding Tobacco Harm Reduction.

Der Kurs wurde unter Mitwirkung einer Reihe von Experten im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Reduzierung von Tabakschäden entwickelt, darunter Forscher, Mediziner und Pädagogen. Es wird durch einen Zuschuss von Global Action to End Smoking finanziert.

Professor Gerry Stimson, Mitbegründer von K • A • C und emeritierter Professor am Imperial College London, sagte: "Dieser kostenlose Kurs steht jedem offen - und es gibt nur eine einzige Teilnahmevoraussetzung, nämlich den Wunsch, das Rauchen und die tabakbedingten Schäden zu reduzieren."

Das modulare, selbstgesteuerte Programm ist so konzipiert, dass es in zwei bis drei Stunden absolviert werden kann. Die Teilnehmer erhalten eine solide Einführung in die THR, ihre Evidenzbasis und ihren Kontext sowie in andere seit langem etablierte Bereiche der Schadensminderung. Die Bewertung basiert auf dem Abschluss von Lesemodulen und praktischen Übungen sowie auf Quizfragen. Diejenigen, die den Kurs erfolgreich abschließen, erhalten ein Zertifikat, das sie in ihr persönliches und berufliches Portfolio aufnehmen können.

Am Ende des Kurses werden die Teilnehmer mit dem Wissen und den Instrumenten ausgestattet sein, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und sich für wirksame Ansätze zur Schadensminderung einzusetzen. Melden Sie sich hier an, um an dem kostenlosen, frei zugänglichen Kurs Understanding Tobacco Harm Reduction teilzunehmen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2637118/KAC_press_release.jpg

