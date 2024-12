news aktuell Academy

Barrierefreiheit für Websites und digitale Inhalte: Tipps für die Umsetzung

Ein Webinar in der Academy von news aktuell

Ende Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft. Damit ist die Bereitstellung barrierefreier Online-Angebote für Unternehmen einer bestimmten Grössenordnung nicht mehr nur eine freundliche Geste, sondern eine Notwendigkeit. Was bedeutet Barrierefreiheit für Website-Betreiber und Content-Ersteller? Welche Websites werden gesetzlich dazu verpflichtet? Kristin Brachhaus erklärt, mit welchen Massnahmen Sie Ihre Inhalte für alle Nutzer zugänglich machen und gleichzeitig die Sichtbarkeit Ihrer Website steigern.

Termin: Donnerstag, 13. Februar 2025, 11.30 - 13:00 Uhr

Was bedeutet das kommende Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für Sie als Website-Betreiber oder Content-Ersteller? Was umfassen die Anforderungen "Usability" und "Accessibility" in diesem Zusammenhang? Und welche Online-Angebote sind gesetzlich zur konkreten Umsetzung verpflichtet?

Bei Barrierefreiheit geht es im Kern darum, allen Menschen einen einfachen und einschränkungsfrei nutzbaren Zugang ins Web zu ermöglichen - insbesondere auch denjenigen, die physisch oder kognitiv bisher potenziell Schwierigkeiten hatten, Inhalte auf Websites oder in digitalen Dokumenten zu erfassen und für sich zu nutzen. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie Ihre Website und digitalen Inhalte Schritt für Schritt barrierefrei gestalten können. Sie erhalten den vollen Überblick: vom neuen Gesetz und den wichtigsten Richtlinien bis hin zu den Massnahmen, die konkret umzusetzen sind.

Website-Profi Kristin Brachhaus erklärt, mit welchen Massnahmen Sie Ihre Inhalte ohne Hürden zugänglich machen und gleichzeitig deren Nutzung steigern können. Neben der nötigen Theorie sehen Sie viele praktische Beispiele. Und Sie bekommen Tools an die Hand, mit denen Sie die Barrierefreiheit Ihrer Website überprüfen können. So sind Sie für die barrierefreie Zukunft des Internets gerüstet und erhöhen gleichzeitig Sichtbarkeit und Reichweite Ihres Contents.

Programm

Was Sie als Website-Betreiber rund um das "Barrierefreiheitsstärkungsgesetz" wissen müssen

Was Barrierefreiheit im Internet für die Kommunikation von Unternehmen bedeutet

Hinweise für die praktische Umsetzung von Barrierefreiheit auf Websites und in digitalen Dokumenten

Werkzeuge und Tools zur Kontrolle

Dieses Webinar richtet sich an Profis aus PR, Unternehmenskommunikation und Marketing. Ausserdem für Unternehmer und Website-Betreiber, Webentwickler-/designer, Content-Ersteller und Webredakteure, für Online-Texter und SEO-Spezialisten.

Sprecherin Kristin Brachhaus ist selbständige SEO-Managerin und Website-Texterin mit Texthaus Berlin. Außerdem arbeitet sie für die Agentur dskom. Ihr Geschichts- und Literaturstudium nutze sie zunächst zum Schreiben von PR-Texten. Seit 2006 beschäftigt sie sich mit den Themen SEO und Online-Marketing. In Ihrem Berufsalltag analysiert und optimiert sie Websites und schreibt Online-Texte - jetzt umso mehr auch mit dem Fokus Barrierefreiheit. Kristin Brachhaus legt besonderen Wert darauf, dass Ihre Seminare verständlich und praxisnah sind. Alle Tipps lassen sich im Anschluss sofort in die Praxis umsetzen.

Key Facts

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengrösse: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

