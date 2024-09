Kommunikationskrisen im digitalen Raum: sinnvoll reagieren, wirksam handeln / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Kommunikationskrisen im digitalen Raum: sinnvoll reagieren, wirksam handeln

In der heutigen vernetzten Welt verbreiten sich Nachrichten in Windeseile - und schlechte noch schneller als gute. Gerade in Krisenzeiten ist es entscheidend, wie Unternehmen auf Vorfälle im digitalen Raum reagieren. Dieses 90-minütige Webinar bietet praxisnahe Strategien und Werkzeuge, um Kommunikationskrisen effektiv zu meistern. Lernen Sie, wie Sie im Ernstfall souverän und zielführend agieren, um langfristige Schäden zu vermeiden und das Vertrauen Ihrer Zielgruppen zu bewahren.

Termin: Mittwoch, 16. Oktober 2024, 11:00 - 12:30 Uhr

Souverän durch die Krise: Wie Sie digitale Kommunikationskrisen frühzeitig erkennen, effektiv reagieren und langfristig meistern

In einer Zeit, in der soziale Medien und digitale Plattformen die Geschwindigkeit und Reichweite von Krisen potenzieren, ist eine gut durchdachte Kommunikationsstrategie unerlässlich. Dieses Webinar vermittelt Ihnen die wichtigsten Techniken und Best Practices, um in Krisensituationen professionell und zielführend zu handeln.

Wir konzentrieren uns auf:

- Früherkennung und Prävention: Wie erkennen Sie erste Anzeichen einer drohenden Krise im digitalen Raum? Welche Monitoring-Tools können helfen, eine Eskalation frühzeitig zu verhindern?

- Krisenkommunikation vorbereiten: Welche Elemente gehören zu einem Krisenkommunikationsplan? Wir stellen Checklisten und Aktionspläne vor, die im Ernstfall schnell abrufbar sind.

- Effektives Krisenmanagement: Wie reagieren Sie richtig, wenn eine Krise eskaliert? Welche Kommunikationsstrategien und -kanäle sind in unterschiedlichen Szenarien am wirksamsten?

- Nachbereitung und Analyse: Was passiert, wenn die Krise abklingt? Was Sie aus Krisen lernen und wie Sie Ihre zukünftige Kommunikation entsprechend anpassen können.

Programm:

Methoden zur frühzeitigen Erkennung und Prävention von Krisen

Aufbau eines belastbaren Krisenkommunikationsplans

Souveräne Reaktionen auf unterschiedliche Krisenszenarien

Nachhaltige Nachbereitung und Verbesserung der Kommunikationsstrategie

Das Webinar richtet sich an Kommunikationsverantwortliche, PR-Profis, Social-Media-Manager und Führungskräfte, die für die Außenwirkung ihres Unternehmens verantwortlich sind und sicherstellen möchten, dass sie im Krisenfall richtig handeln.

Referentin ist die Kommunikationsexpertin Nadja Amireh, Inhaberin der Agentur Wake up Communications. Sie begleitet seit über einem Jahrzehnt Unternehmen durch schwierige Kommunikationslagen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Marken- und Krisenkommunikation bietet sie wertvolle Einblicke und praxisnahe Tipps, die Sie direkt anwenden können.

Eckdaten für das Online-Seminar Kommunikationskrisen im digitalen Raum: sinnvoll reagieren, wirksam handeln

Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt.

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

