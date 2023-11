Content Netzwerk

Komoot verleiht erstmals Partner Awards

Potsdam (ots)

Am 7. Dezember stellt komoot die besten Outdoor-Marketingkampagnen des Jahres 2023 vor. Jeder kann online teilnehmen und sich inspirieren lassen.

Die beliebte Outdoor- und Navigationsplattform komoot lädt zu einem ganz besonderen Online-Event ein: den ersten Komoot Partner Awards. In einer einstündigen digitalen Vorstellung werden am 7. Dezember von 11 bis 12 Uhr die erfolgreichsten und inspirierendsten Kampagnen des Jahres 2023 ausgezeichnet. Komoot möchte aber nicht nur das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Die Awards sollen die besten "Sponsored Collections" in Kategorien wie Click-Through-Rate, Community-Interaktion und die meisten angesehenen Touren auszeichnen. Den Teilnehmenden bietet sich die Möglichkeit sich Tipps und Tricks aus erster Hand abzugucken. Die Verleihung ist daher nicht nur eine Anerkennung für die Partner, sondern auch ein Rückblick auf das, was möglich ist und was gemeinsam erreicht wurde. Interessierte sind eingeladen, sich in eine festliche und dennoch gemütliche Atmosphäre online zu begeben – vielleicht mit einem warmen Glühwein –, um die Preisträger zu feiern und sich für ihre Marketing-Strategien im nächsten Jahr inspirieren zu lassen. Es ist eine Chance, um auch voneinander zu lernen und Gemeinschaft innerhalb der Branche weiter zu bilden.

Hier geht’s zur Anmeldung

Komoot Partner Awards: Die besten Kampagnen des Jahres 2023

Datum: 07.12.2023, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Online, Österreich

Url: https://bit.ly/46rwcl8