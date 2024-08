Western Union

Western Union übernimmt Small World-Standorte in der Schweiz unter eigener Marke

Zürich (ots)

Western Union, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen, gibt heute bekannt, dass es ab Ende August 14 Filialen des Geldtransferdienstleisters Small World unter eigener Marke wiedereröffnet. Small World musste die Filialen zunächst aufgrund des Konkurses schließen. Die Standorte befinden sich in allen größeren Städten der Schweiz, unter anderem in Zürich, Genf, Basel, Bern und Lugano.

Die Kunden können vor Ort persönlichen Service erwarten und ihre Geldüberweisungen mit Western Union über eines der größten Finanznetzwerk der Welt abwickeln, um ihren Familien und Angehörigen so in mehr als 200 Ländern schnell und sicher Geld zu schicken.

„Von unserer Partnerschaft mit einigen der größten Schweizer Marken bis hin zum Ausbau unseres Netzwerks firmeneigener Standorte investieren wir auch weiterhin in unsere Präsenz in der Schweiz“, sagt Evelyn Herl, Leiterin der DACHL-Region für Western Union. „Verbraucher, die ihre Überweisungen mit Western Union tätigen, können sich darauf verlassen, dass sie ein Unternehmen mit mehr als 170 Jahren Erfahrung unterstützt und dass ihr Geld sicher und pünktlich am Ziel ankommt. Ich freue mich besonders, dass wir durch die Wiedereröffnung der 14 Standorte mehr als 50 Arbeitsplätze erhalten, ein weiterer wichtiger positiver Aspekt unserer heutigen Ankündigung.“

Die Wiedereröffnung aller 14 Standorte wird bis September 2024 abgeschlossen sein.