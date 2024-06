Mrs.Sporty GmbH

Erfolgreiche Franchisepartnerin und innovativer Newcomer: Marion Scheiterer und MyPelvi wurden ausgezeichnet

Berlin (ots)

Der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV) hat dieses Jahr wieder herausragende Persönlichkeiten und Unternehmen im Franchising geehrt. Bemerkenswert ist, dass zwei der Auszeichnungen an Franchisekonzepte verliehen wurden, die von einem Gründer entwickelt wurden: Niclas Bönström, dem visionären Gründer von Mrs.Sporty und MyPelvi.

Marion Scheiterer: Erfolgreiche Franchisepartnerin und Gewinnerin des Franchise Awards 2024

Marion Scheiterer wurde am 6. Juni 2024 in der Kategorie "Franchise-Partner*in 2024" ausgezeichnet. Seit Februar 2017 ist sie Clubinhaberin im Mrs.Sporty Franchisesystem und hat mit beeindruckender Zielstrebigkeit und Professionalität ihre unternehmerischen Fähigkeiten bewiesen. Selbst in den turbulenten Zeiten der Coronakrise bewies sie ihre Stärke, indem sie im November 2020 einen weiteren Standort übernahm. Ihr Engagement und ihre lösungsorientierte Herangehensweise haben nicht nur ihre eigenen Clubs in Mistelbach und Wolkersdorf zum Erfolg geführt, sondern auch das gesamte Mrs.Sporty System gestärkt.

Marion ist bekannt für ihre klare Zielsetzung, konsequente Strategien und leidenschaftliche Hingabe. Ihre Fähigkeit, Unternehmertum und Familienleben in Einklang zu bringen, macht sie zu einem Vorbild für andere. Marion unterstreicht die Bedeutung des einzigartigen Mrs.Sporty Franchise-Konzepts für ihren Erfolg. Die persönliche Betreuung, effektive Trainingsmethoden und umfassende Unterstützung vom Franchisegeber Mrs.Sporty haben ihr geholfen, ihre Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. Als Mitglied des Franchise Development Teams und als aktive Befürworterin des gegenseitigen Austauschs trägt sie maßgeblich zum Erfolg des Systems bei.

MyPelvi: Gewinner des Franchise Newcomer Awards 2024

Ebenfalls am 6. Juni 2024 wurde MyPelvi mit dem österreichischen Franchise Newcomer Award 2024 ausgezeichnet. MyPelvi hat sich durch innovative Lösungen im Bereich der Beckenbodengesundheit einen Namen gemacht. Das Unternehmen setzt auf modernste Magnetfeldtherapie, die bis zu 25.000 Kontraktionen ermöglicht und die tiefsten Schichten des Beckenbodens stärkt. Mit dem PelviPower-Stuhl, ergänzenden Übungen und spezifischen Ernährungsempfehlungen bietet MyPelvi eine ganzheitliche Lösung.

Die Jury des ÖFV würdigte MyPelvi für seine Einzigartigkeit, Innovation und den Erfolg seines Systems. Innerhalb von nur vier Monaten wurden rund 100 MyPelvi Standorte etabliert. Das Unternehmen legt großen Wert auf umfassende Unterstützung und Schulungen für Franchisepartner*innen und bietet fortlaufende Weiterbildungsmöglichkeiten. MyPelvi setzt neue Maßstäbe in der Gesundheitsvorsorge und trägt zur Enttabuisierung der Beckenbodengesundheit bei. Zudem hat das Unternehmen auch eine starke gesellschaftliche Bedeutung, da es sowohl für Männer als auch für Frauen essenziell für die Gesundheit ist.

Marion Scheiterer und MyPelvi stehen als leuchtende Beispiele für Erfolg und Innovation im Franchising. Ihre Auszeichnungen unterstreichen die Bedeutung von Engagement, Professionalität und zukunftsorientierten Konzepten im Franchise-System.

Die Lösungen von Mrs.Sporty und MyPelvi

Mrs.Sporty und MyPelvi bieten innovative Lösungen für die wachsenden Bedürfnisse im Fitness- und Gesundheitsmarkt an. Als Europas führende Frauenfitnessmarke hat sich Mrs.Sporty seit 20 Jahren in diesen Märkten etabliert. Mit einem bewährten Franchisekonzept, das ein performantes Marketing mit einem ausgeprägten lokalen Bedürfnis kombiniert, setzt Mrs.Sporty weiterhin Trends in der Branche. Ihr neues Konzept integriert das Beste aus dem Gruppen- und Einzeltraining vor Ort mit Online- und Outdoor-Workouts, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

MyPelvi, als führender Anbieter im Bereich des Beckenbodentrainings, bietet angehenden Franchisenehmer*innen eine attraktive Gründungsoption. Mit geringen Investitionskosten und einem hohen Profit ab Eröffnung spricht MyPelvi nicht nur Frauen, sondern auch Männer an und erweitert somit die potenzielle Zielgruppe. Ob als Stand Alone Betrieb oder durch die Integration von MyPelvi in ein bestehendes Geschäftskonzept eröffnen sich für Franchise-Partner*innen Umsatzmöglichkeiten und die Chance, einen bedeutenden Beitrag zur Gesundheit und Lebensqualität ihrer Kunden zu leisten.