news aktuell Academy

Know-how für die professionelle Kommunikation in einer digitalen Welt: Academy LIVE 2024

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Inspiration und konkretes Wissen, Erfahrungsaustausch und gemeinsames Lernen - all das bietet das Format Academy LIVE 2024 am 28. Juni 2024 in Hamburg. Erfahrene Praktiker und Expertinnen aus präsentieren Neues, geben Denkanstöße und teilen ihr Wissen in unterschiedlichen Workshops. Ein Tag von Profis für Profis aus Kommunikation, PR und Marketing.

Ausgerichtet wird diese Tagesveranstaltung von der news aktuell Academy in den Räumen von brand eins in Hamburg-Bahrenfeld.

Themen der Beiträge und Gespräche am Vormittag:

Wie KI die dpa verändert

So tickt das OMR-Marketing

Digital Trendscouting

Nachrichtenformate für junge Zielgruppen

Außerdem stehen am Nachmittag die folgenden Workshops zur Wahl:

Kommunikationskampagnen mit KI erstellen

Profi-Tipps für Instagram und TikTok

Videoproduktion und -schnitt mit dem Smartphone

Eckdaten für die Tagesveranstaltung Academy LIVE 2024:

Termin: Freitag, 28. Januar 2024 von 9.30 - 17.30 Uhr in Hamburg

Teilnahmegebühr: 475 Euro zzgl. MwSt. / Bei Anmeldung von mindestens zwei Personen: 425 Euro zzgl. MwSt.

Gruppengröße: mindestens 20, maximal 60 Teilnehmende

Anmeldung per E-Mail an academy@newsaktuell.de

Anmeldung möglich bis 13. Juni 2024

Stornierung: kostenfrei möglich bis 14 Tage vor dem Durchführungstermin

Weitere Informationen & Download des Programms

Mehr Informationen zur news aktuell Academy