Steidl SPREAD PR GmbH

Süße Träume mit Emma im Lindt Home of Chocolate

Zürich (ots)

Zürich, Dezember 2023. Der Schlafexperte Emma versüßte den Vorweihnachtsabend für Gewinner mit einem exklusiven Bettmümpfeli und verwandelte die Lounge im Lindt Home of Chocolate für einen Abend in Wolke 7. In der liebevoll dekorierten Lounge mit Lichterkettenhimmel, Wattewolken und Traumfängern kam man schnell ins Träumen. Und so mancher Besucher teste das Gefühl, wie auf Wolken zu schlafen, vor Ort aus.

Der Abend begann mit einer spannenden Tour durch die Welt der Schokolade. Danach erwartete Sänger und Songwriter Philipp Dittberner die Gäste im dem traumhaften Ambiente der Wolke 7. In diesem exklusiven, fast privaten Rahmen performte er unplugged. Nur begleitet von seiner Gitarre sang er Klassiker wie „Wolke 4“, „In meiner kleinen Welt“ und „Das ist dein Leben sowie „Erinnerung“, die jüngste Single seines neuen Albums, das am 22. März 2024 mit dem Titel „Alles ist ein Augenblick“ erscheint. Philipp gelang es mit dieser Live Performance, kaum greifbare Gefühle zu treffen. Seine tiefgründigen Texte entführten in eine Welt voller Poesie. Seine Musik ist warm und behaglich, wie das Gefühl, sich in eine Decke zu kuscheln.

Ein behagliches Gefühl möchte auch Emma – The Sleep Company vermitteln. Das Frankfurter Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, allen Menschen zu erholsamem Schlaf zu verhelfen. Denn nur wer gut schläft, kann währenddessen seine Batterien aufladen und wacht erholt auf. Für unser Wohlbefinden sind Träume von essenzieller Bedeutung.