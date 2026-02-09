PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Interview mit dem IOC-Ehrenpräsidenten über Chinas Sportentwicklung

Beijing, China (ots)

Thomas Bach, Ehrenpräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), ist seit vielen Jahren ein Unterstützer der Sportentwicklung in China sowie der Olympischen Bewegung während seiner gesamten Amtszeit.

Oft als "alter und guter Freund des chinesischen Volkes" bezeichnet, hat Bach China mehrfach besucht und mehr als ein Dutzend Treffen und Telefonate mit chinesischen Führungspersönlichkeiten geführt.

In diesem Interview blickt Bach auf Chinas dynamische Sportentwicklung in den vergangenen zwei Jahrzehnten zurück.

Kontakt: Derek
Tel.: 008610-65367260
E-Mail: 842372621@qq.com

