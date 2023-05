Global Hygiene Council (GHC)

Neuer Bericht des Global Hygiene Council (GHC) hebt die entscheidende Rolle der Hygiene im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen und künftige Pandemien hervor

In einem neuen Bericht, der heute vom Global Hygiene Council (GHC), einem unabhängigen Gremium führender Experten für Hygiene und Infektionsprävention, vorgestellt wurde, werden dringende Maßnahmen gefordert, um der Hygiene im häuslichen und kommunalen Bereich in den Pandemie-Vorsorgeplänen nach COVID-19 Priorität einzuräumen. Der GHC fordert Regierungen und politische Entscheidungsträger auf, die Bedeutung der Hygiene hervorzuheben, um Millionen von Menschenleben zu schützen.

Während die COVID-19-Pandemie Anzeichen eines Endes zeigt, hält die „stille Pandemie" der antimikrobiellen Resistenz (AMR) an, wobei AMR als eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit gilt. Im Jahr 2019 wurden 4,95 Millionen Todesfälle mit AMR In Verbindung gebracht, was ihren Status als eine der größten für die menschliche Gesundheit unterstreicht. Wenn nichts unternommen wird, könnte diese Zahl bis 2050 auf 10 Millionen Todesfälle pro Jahr ansteigen. Der GHC-Bericht mit dem Titel „Making Hygiene Matter" unterstreicht die Bedeutung der häuslichen und kommunalen Hygiene für die Eindämmung von Infektionen und der Prävalenz von AMR.

Der Bericht identifiziert vier Säulen für Veränderungen, darunter die Förderung des Hygienebewusstseins im Alltag, die Verringerung des Antibiotikabedarfs durch Hygienepraktiken, die Anerkennung der wirtschaftlichen Vorteile einer wirksamen Hygiene und die Förderung von Verhaltensänderungen zur Etablierung starker Hygienegewohnheiten.

Die Mikrobiologin und emeritierte Professorin der Simmons University, Boston, USA und GHC- Vorsitzende, Elizabeth Scott, kommentiert:

„Der neue Bericht des GHC kommt zur rechten Zeit und enthält konkrete Hygieneempfehlungen für Veränderungen. Wir müssen jetzt handeln, um die öffentliche Gesundheit zu schützen – gute Hygiene ist eine der kostengünstigsten, einfachsten und zugänglichsten Lösungen, um Infektionen zu verhindern und Leben zu retten."

Die vorteilhaften Nebenwirkungen erhöhter Hygienepraktiken während der COVID-19-Pandemie sind jetzt offensichtlich. Seit Beginn der Pandemie ist ein Rückgang der Prävalenz anderer Krankheiten zu beobachten, einschließlich der Fälle von saisonaler Grippe und anderen saisonalen Atemwegsviren, wobei die Zahl der häufigen Erkrankungen bei Kindern deutlich zurückgegangen ist. Wissenschaftler haben bestätigt, dass es einen „klaren Konsens" darüber gibt, dass der Grund für den Rückgang anderer Atemwegserkrankungen während der Pandemie auf menschliches Verhalten und hygienebasierte Minderungsmaßnahmen zurückzuführen war.

Der GHC fordert Regierungen, politische Entscheidungsträger und Gesundheitsbehörden dringend auf, die Empfehlungen des Berichts anzunehmen und umzusetzen, wenn sie auf bestehende und zukünftige Bedrohungen durch Infektionskrankheiten, einschließlich AMR, reagieren.

