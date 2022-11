J&T Express

J&T Express ernennt Lionel Messi zum weltweiten Markenbotschafter

Shanghai (ots/PRNewswire)

Der weltweit tätige Logistikdienstleister J&T Express hat heute den Fußballstar und die Sportlegende Lionel Messi als seinen ersten internationalen Markenbotschafter vorgestellt. Der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner ist bekannt für sein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen und sein Durchhaltevermögen und ist daher mit dem kontinuierlichen Streben nach Verbesserung vertraut, das das Herzstück von J&T Express darstellt.

Genau wie J&T Express, das sich kontinuierlich für die lokalen Gemeinschaften einsetzt, in denen es tätig ist, glaubt auch Messi fest daran, der Gesellschaft etwas zurückgeben zu können. Das spiegelt sich auch im Beitrag des Stürmers als Torschützenkönig wider. Messi führt seine Leistungen auf dem Spielfeld und insgesamt zum großen Teil auf die Zusammenarbeit mit seinem Team zurück. Das deckt sich mit dem Bestreben von J&T Express, Kunden in allen weltweiten Märkten durch die Zusammenarbeit mit lokalen Netzwerkpartnern die besten technologiegestützten Lösungen zu bieten.

Im Rahmen seiner Partnerschaft mit J&T Express wird Messi die Bekanntheit von J&T Express nicht nur als führenden Logistikdienstleister, sondern auch als Komplettanbieter für den elektronischen Handel an allen Berührungspunkten der Lieferkette sowie als echter Verfechter und Praktiker des „Better Together"-Gedankens steigern.

Rachel Liu, Leiterin des Bereichs Global Branding bei J&T Express, kommentierte die Ankündigung mit den Worten: „Es ist uns eine große Ehre und Freude, mit Lionel Messi als unserem weltweiten Botschafter zusammenzuarbeiten. Er ist ein Generationssportler, dessen Arbeitsmoral, Bescheidenheit und Hingabe mit den von J&T Express vertretenen Werten übereinstimmen. Durch seinen Kampfgeist und seine Erfolge ist Messi für viele eine Inspiration. Das entspricht voll und ganz unseren Werten des Aufbaus eines fürsorglichen, verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmens."

„J&T Express hat seit seiner Gründung bemerkenswerte Erfolge erzielt. Wir haben viele Gemeinsamkeiten in Bezug auf unsere Leidenschaft und unsere Entschlossenheit, uns immer weiter zu verbessern. So wie der Fußball Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verbindet, will J&T Express logistische Lösungen entwickeln, um seine Kunden mit der Welt zu verbinden. Ich freue mich darauf, Teil dieser Entwicklung zu sein", erklärte Messi.

J&T Express und Messi werden gemeinsam den Bekanntheitsgrad der Marke steigern und die Angebote von J&T bewerben, um einen Beitrag zur Umgestaltung der Wertschöpfungskette für Logistikdienstleistungen zu leisten.

Messis Engagement bei J&T Express ist der Auftakt zu einer Reihe von Social-Media- und Marketing-Kampagnen unter dem Motto #JTBetterTogether, die der Logistikdienstleister anlässlich der Feiertage und des neuen Jahres plant.

Informationen zu J&T Express

J&T Express ist ein weltweit tätiger Logistikdienstleister mit führenden Expressdienstleistern in Südostasien und China, dem größten und am schnellsten wachsenden Markt der Welt. Das 2015 gegründete Netzwerk von J&T Express erstreckt sich über dreizehn Länder, darunter Indonesien, Vietnam, Malaysia, die Philippinen, Thailand, Kambodscha, Singapur, China, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Mexiko, Brasilien und Ägypten. Im Rahmen seiner globalen Strategie, die Welt mit größerer Effizienz zu verbinden und logistische Vorteile für alle zu erzielen, ist J&T Express bestrebt, seinen Kunden integrierte Logistiklösungen durch eine intelligente Infrastruktur und ein digitales Logistiknetzwerk zu bieten, und hält dabei an seiner Mission „kundenorientiert und effizienzbasiert" fest.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1955884/J_T_Express_names_Lionel_Messi_Global_Brand_Ambassador.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1721319/JT_Express_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/jt-express-ernennt-lionel-messi-zum-weltweiten-markenbotschafter-301689296.html